PREDSEDNIK VUČIĆ URUČIO SRETENJSKI ORDEN ZORANU TERZIĆU: Osvojio je sve što je mogao da osvoji (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas Sretenjski orden drugog stepena Zoranu Terziću.

Zoranu Terziću odlikovanje je uručeno za naročite zasluge u sportskoj delatnosti i postignute rezultate ženske odbojkaške reprezentacije.

foto: Printscreen/Pink TV

- Za odbojku se kaže da su je izmislili muškarci, a usavršile žene. Terzić je kao mlad doneo odluku da se posveti trenerskom poslu i time, ne samo za sebe nego za sve nas doneo je sjanu odluku. Kao trener osvojio je sve što je mogao da osvoji - rekao je predsednik.

- Mnogi nisu svesni da nije selektor naše reprezentacije i kad slušamo o rezultatima neše odbojkaške selekcije kažemo "Sve će to Terzić da reši", a on je sada selektor reprezentacije Rusije. Ako nama nešto zariba Zorane, sledi ukaz koji ne može da se opovrgne - dodao je predsednik.

foto: Printscreen/Pink TV

Hvala Vam na svim pobedama, borbenosti da našu zemlju dignete u visine. Želim Vam mnogo uspeha, znam da na kraju, doći ćete u svoju Srbiju i ponovo doneti najlepše svom narodu - zaključio je predsednik.

- Malo sam zatečen celim ovim događajem. Nisam očekivao i ne znam šta reći. Kao što je gospodin predsednik rekao, bila je to jedna duga plovidba za ovih 20 godina, već sam jednom to rekao. Bilo je prelepo, ali nekada sam se osećao kao kapetan koji neuspešno juri Mobi Dika, nekada je bilo sumnji, ali, plovidba je bila predivna. Za sve to zahvalnost svima koji su pomogli da dođemo do tog rezultata. Meni je ovaj orden kao svetionik, hvala svim mojim saradnicima, igračicama. Hvala i državi koja je omogućila da sve ono što je potrebno imamo, da budemo na nivou vrhunskih svetskih reprezentacija - rekao je Terzić.

1 / 8 Foto: Printscreen/Pink TV

Terzić je sa najboljim odbojkašicama Srbije za 20 godina osvojio 20 medalja na najvećim odbojkaškim takmičenjima: srebro na Olimpijskim igrama 2016. u Rio de Žaneiru i bronzu na Olimpijskim igrama 2020. (odigrano 2021.) u Tokiju, zlato (2018.) i bronzu (2006.) na Svetskim prvenstvima, srebro na Svetskom kupu 2015, 3 bronzane medalje u Gran priju (2011, 2013. i 2017.), 3 zlata (2011, 2017. i 2019.), 2 srebra (2007. i 2021.) i bronzu (2015.) na Evropskim prvenstvima, bronzanu medalju na Evropskim igrama 2015, 3 zlatne medalje (2009, 2010. i 2011.) i 1 bronzanu (2012.) u Evropskoj ligi i srebro na Univerzitetskim igrama 2009.

(Kurir.rs)