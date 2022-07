BOSNA JE U MALOLETNIČKOM STATUSU! Stručnjaci: Probleme u BiH ne pravi Dodik, već međunarodna zajednica PODRŽAVAJU SAMO NJEGA

Dodao je da se ne može isključiti da će se pre ili kasnije razgovarati i o sankcijama.

Nemačka ministarka za ekonomsku saradnju i razvoj Svenja Šulce istakla da je njeno ministarstvo obustavilo pripremu projekata u RS „sve dok ne odustane od svih secesionističkih težnji“, ali da će nastaviti da pomaže državi Bosni i Hercegovini kako bi ona postala otpornija na spoljne uticaje.

Opšti izbori u Bosni i Hercegovini na kojima će se "zaokruživati" za čak šest nivoa vlasti, zakazani su za 2. oktobar.

Vladilsav Jovanović, diplomata, smatra da se već 25 godina zapadne sile mešaju u politiku BiH, pa se može reći da je država u jednom maloletničkom statusu.

- Ako govorimo o spoljnim utijama moramo govoriti o nedopuštenim spoljnim uticajima velikih zapadnih sila koje se od početka mešaju u BiH, na preterani način. BiH je zamišljena da postoji, a ne da bude nadgledana i korigovana od strane pojedinih zapadnih sila. To korigovanje traje već 25 godina. To je jedini slučaj u Evropi gde se jedan zreo narod i obrazovan nalazi u maloletničkom statusu. Njega smatraju nedozrelim da ima svoju sopstvenu državu, nego stalno mora da ima nadziratelje koji će se mešati i postavljati razne funkcionere, izricati opomene i kazne. To je uvredljivo za Evropu kao jedan najrazvijeniji kontinent - rekao je Jovanović.

Mile Bosnić predsednik udruženja Krajišnik, tvrdi da najveći problem u BiH prave međunarodne zajednice koje su striktno na strani Izetbegovića.

- Ko zapravo pravi probleme u Bosni i Hercegovini? Probleme u BiH ne pravi Milorad Dodik, već međunarodna zajednica koja podržava samo jednu stranu. To je strana Izabegovića sina, pre je bila na strani njegovog oca Alije Izetbegovic. U ovom trenutku se pojavljuje udar i na prava Hrvata - rekao je Bosnić.

