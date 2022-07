VUKAŠIN I STEVKA SA DECOM DOMAĆINSKI DOČEKALI PREDSEDNIKA NA GOLIJI! Vučić: Voleo bih i ja da imam još neko žensko dete FOTO

BEOGRAD/IVANJICA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je obilazak Moravičkog okruga posetom Goliji gde je domaćinski dočekan u domaćinstvu Vukašina Bogdanovića.

Cela porodica, komšiluk i prijatelji izašli su zajedno sa Vukašinom da vide predsednika. Vučić je domaćina pitao koliko zemlje ima a onda s njim porazgovarao i o putu koji bi trebalo da bude završen do oktobra. Takođe, biće sređene i zamenjene bandere za struju.

- Vidite da znam koliko zemlje imate... Ovi moji mi sve to lepo napišu na papir a moje je da naučim - našalio se predsednik koji je domaćinovu decu upitao vole li maline a oni uglas odgovorili "da".

Predsednik je rekao da se raduje što ima ovoliko dece u selu pa upitao snahe Bogdanovića planiraju li još...

- Voleo bih i ja da imam još neko žensko dete - rekao je predsednik koji se pomazio i porazgovarao sa mališanima.

Predsednik je rekao da je Golija prelepa i da nikad dosad nije na njoj bio, ali da će put koji bi se gradio doneti mnogo toga poput nove Jahorine - ski centar sa kanalizacijom, fabrikom vode.

- To bi bilo planski građeno i to bi značilo novi život za Ivanjicu, Rašku, Goliju, sva okolna mesta - dodao je on ukazajući na blizinu auto-puta Goliji - samo 10 minuta.

Reč je o domaćinstvu porodice Bogdanović koju čine Vukašin (64) i Stevka (59), sin Radovan (41), supruga Sanja (38), deca Jovana (14), Julijana (12), Vukašin (9).

Zatim sin Milovan (36), supruga Anica (35), deca Milorad (10), Marina (8), Miroljub (2).

Sin Zoran (31), supruga Marija (29), deca Kristina (11), Nenad (8), Katarina (0,5).

