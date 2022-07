REZOLUCIJA EVROPSKOG PARLAMENTA: Od Srbije traže da prizna Kosovo! Stručnjaci: U ovom momentu ne treba da odgovaramo na zahteve

Poslanici Evropskog parlamenta (EP) usvojili su u Strazburu rezoluciju o Srbiji, u kojoj se, između ostalog, eksplicitno traži priznanje tzv. nezavisnog Kosova. Drugi zahtev je uvođenje sankcija Rusiji!

Inače, u pregovaračkom okviru po kom Srbija vodi pregovore o pristupanju EU jasno stoji da se na kraju dijaloga očekuje sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa, bez ikakvog preciziranja kako taj sporazum treba da izgleda i šta sve treba da obuhvata.

To dovodi do pitanja da li Evropski parlament uopšte ima pravo da odlučuje o dijalogu Beograda i Prištine? Zbog čega se pitanje sankcija Rusiji nameće kao da je uslov za članstvo u EU, iako to zapravo formalno nije uslov? Kako odgovoriti na sve očiglednije i jače pritiske?

Na sva ova pitanja odgovor su dali gostujući u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji predsednik Srpskog spoljnopolitičkog kruga Milisav Paić i urednik političke rubrike u listu "Politika" Bojan Bilbija.

Paić smatra da Evropski parlament zahteva od Srbije da uvede sankcije Rusiji kako bi kontrolisao naš odnos sa Rusijom.

- Za mene je iznenađujuće. U negativnom kontekstu se govori o našem odbijanju da uvedemo sankcije Rusiji. Novi element je što je Evropski parlament jasno postavio stav da Srbija mora da prizna nezavisnost Kosova da bi ušla u EU. Ovo za uvođenje sankcija Rusiji nije iznenađujuće. Ovo je samo pokušaj disciplinovanja Srbije i stavljanje Srbije u konfliktni odnos sa Rusijom. Bez podrške Rusije za nas bi situacija bila potpuno drugačija. Ovo je stvaranje političkog bloka u odnosu na Rusiju i to je odraz pokušaja obuzdavanja Rusije, što će naravno imati posledice na situaciju u Evropi i svetu. Evropski parlament zahteva od Srbije da uvede sankcije Rusiji kako bi kontrolisao naš odnos sa Rusijom - rekao je Paić.

Bilbija smatra da u ovom trenutku Srbija ne treba da odgovara na zahteve Evropskog parlamenta.

- Ova rezolucija nije usmerena prema nama, već prema organima EU odnosno Evropskom savetu. To su preporuke Evropskog parlamenta. Onog trenutka kada bi oni usvojili te savete onda bi oni postali obavezujući. Najpre se sve počinje od Evropskog parlamenta, oni su slični Američkom kongresu. Određena grupa "gura" određene predloge. Kada Evropski savet nešto usvoji, to je obavezavajuće. Od Evropskog saveta se kreće i tu zemlje imaju pravo da stave veto. Ukoliko niko ne uloži veto, onda je obavezavajuće. Ovde imamo nametanje stava vezano za Kosovo, samo ne znam kako će ove u Prištini ubediti da prihvate Srbiju. Ako sagledamo situaciju, videćemo da u ovom trenutku na ovo ne treba da odgovaramo jer ovo nije usmereno nama, već višim organima. Drugim rečima, nećemo nikada ući u Evropsku uniju ako ne priznamo Kosovo - rekao je Bilbija

