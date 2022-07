MRZIM KOŠTUNICU I MAČKE Kontroverzna izjava Biljane Srbljanović: Moj bivši suprug dobio je poklon od njega EVO ŠTA JE ONA URADILA

Gošća Svetislava Basare u emisiji Crveni karton koja se emituje na Kurir televiziji od 20 časova je Biljana Srbljanović, dramska spisateljica i redovna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Biljana Srbljanović je u svom prepoznatljivom stilu, direktno i otvoreno iznela svoje stavove o brojnim "osetljivim" pitanjima.

Tako je, između ostalog, govorila o blaćenju Nikolaja Velimirovića u svom komadu "Pad", o ubistvu Đinđića, o spomenicima patrijarhu Pavlu i Stefanu Nemanji, a objasnila je i zašto je plakala kad je čula za smrt Slobodana Miloševića.

U jednom trenutku Biljana Srbljanović se osvrnula na kontroverzni spomenik ruskom astronautu Juriju Gagarinu.

- Ali, znaš ko je taj spomenik radio i u koje vreme. To je radila ta čuvena Koštunicina..., koja nije ni vajarka. Ona je samo jedna madam Rekamije te ekipe. Ta se zove Drinka. Videla sam tu njenu monografiju, koja sadrži veoma malo reprodukcija radova, možda do pet, šest, ali sadrži preko 100 strana fotografija ona i poznati ljudi od Dobrice Ćosića, Vojislava Koštunice, cele te slavske buržoazije, kako da kažem u raznim prigodama - rekla je Srbljanović.

Biljana Srbljanović je Basari ispričala šta je uradila sa poklonom koji je njen bivši suprug dok je službovao u Srbiji dobio od Vojislava Koštunice.

- E, ja sam u kući svojoj bivšoj imala jedan njen rad, koji je Koštunica poklonio mom bivšem suprugu, prilikom odlaska iz Srbije i to je bila jedna bronzana mačka, koju sam ja nabila iza jednog zida. To sve zajedno dobija neki koncept, da to baš mene prati. Prvo ja mrzim mačke i bojim ih se. Drugo, mrzim Koštunicu i bojim ga se. Treće, prezirem tu vrstu umetnosti. I baš mene stigne četiri kile bronze u Parizu, čoveče - ispričala je Biljana Srbljanović u Crvenom kartonu kod Svetislava Basare.

