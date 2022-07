OPSTANAK: Abazovićev kabinet može da preživi uprkos Milovom nožu u leđa. Uslovna podrška Demokrata i DF?

Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića zvanično je odlučila da uskrati poverenje manjinskoj vladi crnogorskog premijera Dritana Abazovića zbog najave potpisivanja Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC). S druge strane, Abazović bi, po svemu sudeći, podršku za opstanak, makar uslovnu, mogao da ima u Demokratama i Demokratskom frontu.

Naime, nakon prvobitnih pretnji, DPS je na prekjučerašnjoj sednici vrha stranke doneo jednoglasnu odluku da definitivno uskrati poverenje vladi. No, Abazovića, reklo bi se, to nije mnogo potreslo.

Mora dalje

- Pozdravljam odluku Predsedništva DPS. Odgovorno je i državnički kada niste u mogućnosti da pomognete državi da joj makar ne odmažete - napisao je on na Tviteru i ocenio da treba videti šta je stav većine poslanika skupštine Crne Gore.

- Crna Gora mora dalje - kriminal, korupcija i nacionalizam nisu opcije. Pobediće evropska budućnost - konstatovao je Abazović.

I stručnjaci ukazuju da povlačenje podrške DPS ne mora da znači pad Abazovićeve vlade.

- Potez DPS je bio očekivan. Ipak, njihova odluka ne znači automatski kraj Abazovićeve vlade. Zašto? Zato što je vrlo verovatno da stranke senzibilisane za srpsko pitanje u Crnoj Gori neće dozvoliti da Abazovićev kabinet krahira zbog Temeljnog ugovora sa SPC. Uz to, pitanje ko je i kako spreman za vanredne izbore u Crnoj Gori - ukazuje politički analitičar Dejan Vuk Stanković.

Smatra i da će Abazović dobiti iz tih razloga uslovnu podršku Demokratskog fronta i Demokrata Alekse Bečića.

- Njima je važan status SPC i važna im je distanca i slabljenje DPS i Đukanovića - zaključio je Stanković.

Petoro uzdržano

Inače, uoči posebne sednice crnogorske skupštine, koja je zakazana za 20. jul, juče se oglasio predsednik Demokratske narodne partije (DNP) i predstavnik kluba poslanika DF Milan Knežević, koji je zvaničnim putem postavio Abazoviću pitanje: "I što ćemo sad?" Ovo je objavljeno na sajtu skupštine, a Knežević je naveo da će pitanje detaljno obrazložiti na samoj sednici. Podsetimo, za Temeljni ugovor sa SPC u petak je glasalo 13 ministara, dok je njih pet izuzelo mišljenje - SDP ministri odbrane i spoljnih poslova Raško Konjević i Ranko Krivokapić, ministri iz Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović i Admir Adrović i ministar bez portfelja Adrijan Vuksanović.

Mitropolija crnogorsko-primorska Ovo je časni posao, podržavamo napore

Mitropolija crnogorsko-primorska saopštila je da odluku vlade Crne Gore o Temeljnom ugovoru sa SPC posmatra kao nameru da se odnosi između crkve i države urede na kvalitetan način. Kako su rekli, društvu služi na čast što izvršna vlast Crne Gore u poslednjih godinu i po dana, za razliku od perioda pre toga, ne podržava i ne ohrabruje negativnu politiku i neprijateljsko nastrojenje prema SPC.

- Svima koji učestvuju u ovom časnom poslu, bez obzira na to da li to čine kao vernici ili kao osobe privržene modernim načelima demokratije i verskih prava i sloboda, želimo pun uspeh. Nadamo se da će odoleti svim pritiscima i da će istrajati do kraja, ne u inat bilo kome, nego za dobro našega društva i radi stvaranja zaloga sveopšteg napretka Crne Gore - saopštila je mitropolija.