(UŽIVO) VUČIĆ O NOVOM UDARU IZ SREBRENICE: Ove godine je bilo više mržnje usmerene prema srpskom narodu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić za TV Pink govori o ratovima na tlu bivše Jugoslavije, kao i o aktuelnom svetskom sukobu, takođe, biće reči i o predstojećoj teškoj zimi i merama koje Srbija preduzima kako bi je što lakše prebrodili.

Vučić je prvo govorio o zapaljivoj retorici iz političkog Sarajeva na dan sećanja na zločin u Srebrenici.

- To je jedan objektivno težak dan, dan teškog zločina nad Bošnjacima. Mislim da imamo mnogo teških dana u godini i tu imamo mnogo problema, mnogo drugačijih viđenja... Ove godine je bilo više mržnje usmerene prema srpskom narodu i možda više pogrešnih odgovora i više mržnje iz medijskog i političkog diskursa koji se tiče naše odgovornosti - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić rekao je da ceo zapadni svet preko Ukrajinaca ratuje protiv Rusa, to je gotovo svetski sukob.

- Kada sve to imate u vidu dolazi do velikih pomeranja ovde, svi na Balkanu čekaju drugo poluvreme.

Mi smo ti koji moramo to da izbegnemo po svaku cenu, ne što smo slabiji od drugih, rekao je predsednik Srbije. On kaže da neki političari smatraju da Srbija mora da bude unižena i srušena, da nikad nije toliko mala koliko je njima dovoljno.

- Ako ste primetili, njihovi političari više ne govore u Republici Srpskoj, jer oni su "veliki", potreban im je veći protivnik. Takvi smo i mi i zato ćemo morati da razgovaramo i uložimo mnogo više napora da ih bolje razumemo i da ih zamolimo da oni čuju i razumeju nas - kazao je Vučić i podsetio da imamo "značajan broj Bošnjaka u Srbiji" i da moramo da brinemo o njima, ali i da pružamo podršku Republici Srpskoj i njenom opstanku u okviru BiH.

foto: Printscreen/TV Pink

Kaže i da postavlja pitanje zašto srpske žrtve i zašto oči sudije Slobodana Ilića (svirepo ubijen u Zalazju iznad Srebrenice), u leto 1992 nikome nisu važne.

- Srpske suze nemaju roditelje, tuže suze imaju roditelje, ali mi moramo na to da se naviknemo i moramo to da znamo. Manjim delom smo i mi za to krivi - kazao je predsednik i podsetio na činjenicu da predsednici Srbije nisu obilazili Jasenovac.

Predsedni kaže da smo uvek gledali da idemo linijom manjeg otpora i da se ne zameramo drugima.

foto: Printscreen/TV Pink

Da li će Srbija, zbog nezapamćene ekonomske i energetske krize u Evropi, uvesti vanredno stanje na celoj svojoj teritoriji? Kako će naša zamlja reagovati posle najnovijih odluka Mađarske i “Gasproma”?

Hoćemo li na zimu imati dovoljno grejanja, gasa, nafte, struje…

Sve su to pitanja na koja će večeras od 21 čas na Pinku odgovarati predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Šef države govoriće i o veoma teškoj situaciji sa naftnim derivatima, saznaćemo kada je, zašto i kako doneta odluka o zabrani izvoza goriva iz Srbije.

Aleksandar Vučić će, kako nam je potvrđeno u Predsedništvu, govoriti i o sve strašnijoj hejterskoj kampanji čija je svakodnevna meta. Odgovoriće na sve optužbe i neće izbeći nijedno “nezgodno pitanje”.

Kurir.rs