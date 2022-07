ČETIRI KANDIDATA: U igri za premijera i nestranačka ličnost?!

Predsednik Vučić rekao je da su dva kandidata za čelo vlade Srbije jasna, a da se za dva dosad nije spekulisalo. Sagovornici Kurira ocenjuju da to ne mora nužno da bude neko iz stranke, ali da bi ipak to bilo najidealnije rešenje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da postoje četiri kandidata za budućeg premijera. Kako je rekao preksinoć, zadovoljan je radom Ane Brnabić, kao i Siniše Malog, čije se ime pominjalo u pojedinim medijima kada se govorio o potencijalnom budućem premijeru. A osim Brnabićeve i Malog, kao kandidati su u javnosti minulih nedelja pominjani i aktuelni ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

Ko će u Nemanjinu

- Imamo četiri kandidata za predsednika vlade. Dva su jasna, a za dva se u javnosti nije spekulisalo - kazao je predsednik Vučić i dodao da će veliki deo nove vlade činiti novi ljudi.

Komentarišući poruke predsednika Vučića, sagovornici Kurira navode da postoji mogućnost da premijer bude i nestranačka ličnost.

Tako politički analitičar Branko Radun objašnjava da kandidati za premijera mogu da dođu iz neke sasvim druge sfere, poput nekog biznismena ili stručnjaka.

- Mislim da će generalno deo vlade biti nestranački, i to čak oko jedna trećina, poput nekih stručnjaka za određene oblasti. A da li će i premijer biti iz te grupe, to tek ostaje da vidimo, iako je moguće. No, lično smatram da postoji logika da prvi čovek vlade ipak bude politička ličnost, jer ima veću težinu i stoji stranka iza njega, kao i koalicioni partneri. A premijer i jeste politička funkcija i po meni je bolje da bude političar koji ima rejting u svojoj stranci, u ovom slučaju vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci. I zbog političkih razloga i potencijalnih izbora i izazova koji će biti više politički, a ne ekspertski. U stabilnim vremenima može premijer da bude i nepolitička ličnost, ali za turbulentna vremena u kakvima se sada ceo svet nalazi, kada se donose teške odluke, ipak treba da bude političar na toj funkciji - kaže Radun.

Od političkih imena koja se navode kao mogući kandidati za premijersku funkciju, Radun kaže da je teško reći ko od njih može da bude budući šef vlade.

- Ti ljudi koji se pominju su svakako u najužem izboru - zaključio je Radun.

Da bude iz SNS

S druge strane, politički analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da će premijer svakako biti iz redova SNS.

- Premijer će biti iz redova SNS, najverovatnije. Jednake šanse imaju Siniša Mali i Ana Brnabić. Neće biti iznenađenje ako neko od njih bude premijer. Biće iznenađenje zapravo ako ne bude neko od njih dvoje. Nestranačka ličnost više figurira kao teorijska mogućnost, a ne kao praktična nužnost - ocenjuje za Kurir Dejan Vuk Stanković.

Nakon najave da većina odlazi iz Nemanjine Hvale se rezultatima, ali ne govore o ostanku u vladi Predsednik Vučić je rekao da će veliki deo nove vlade Srbije biti "neki drugi ljudi". Ministri pak juče nisu bili previše raspoloženi da govore o ovoj temi. - Ne učestvujem u medijskim spekulacijama o sastavu vlade. Predsednik će u dogovoru sa strankom predložiti sastav vlade - rekla je ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da očekuje mnogo novih ljudi. - Ja očekujem novu vladu sa još većim zamahom i puno novih ljudi sa energijom - kazao je on. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić pohvalila se rezultatima. - Ponosni smo na sve što smo uradili, a ja sam zahvalna na prilici da vodim ovo ministarstvo. Uverena sam da ćemo i u sledećem mandatu, bez obzira na to kakva vremena dolaze, postići jednako sjajne, ako ne i bolje rezultate, i da ćemo nastaviti stazom prosperiteta - rekla je ona.

