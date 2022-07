TADIĆ ŽESTOKO OMANUO U GEOGRAFIJI: Jasenovac i Donja Gradina mu isto! RISTIĆ: Vučić bi bio prvi šef države u Jasenovcu od 1945!

Bivši predsednik Srbije Boris Tadić očigledno ne zna razliku između Jasenovca i Donje Gradine, jer je, napadajući aktuelnog šefa države Aleksanadra Vučića, tvrdio da je on bio i u Jadovnu i u Jasenovcu. Međutim, direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić tvrdi da bi Aleksandar Vučić bio prvi šef srpske države od 1945. godine koji je posetio Jasenovac, odnosno monumentalni spomenik Kameni cvet arhitekte Bogdana Bogdanovića.

- Tadić je išao u Donju Gradinu, to je nesporno. Da li je on omanuo svesno ili nesvesno, neću da grešim dušu, ali je rekao da je bio u Jasenovcu, a nije. Bio je u Donjoj Gradini. I drugi idu u Donju Gradinu i hvala bogu da idu. Bio je i Vučić , bio je i Tomislav Nikolić i to je uobičajeno. To nam je dostupno, jer to je Republika Srpska, to niko ne može da nam zabrani. Jasenovac je epicentar, tu je bio logor C3. To je srce Jasenovca i zato Hrvati očigledno ne dozvoljavaju da iko od naših zvaničnika ode tamo. Ovo što se sada desilo je potpuni skandal - izjavio je Ristić za Kurir.

foto: Vladimir Milovanović, Kurir Televizija

Ovaj istoričar podseća da je Jasenovac bio sistem od šest podlogora, od kojih je centralni bio u Jasenovcu.

- Naši zvaničnici odlaze u Donju Gradinu koja je bila deo jasenovačkog sistema logora, ali u Jasenovac nijedan šef države od 1945. godine nije bio. Po ovome što je sada uradila, jasno je da hrvatska država to ne dozvoljava. Jedino dobro u svom ovom zlu je to što je sad obelodanjeno da je za nas Jasenovac zabranjena zona. Mi smo to svih ovih godina pretpostavljali, ali niko nije ni pokušavao od naših. Jer, ako zabrane šefu države da ode u Jasenovac, u privatnom svojstvu, kao direktnom potomku žrtava NDH, šta će onda nama običnim građanima uraditi. To je opasno. Predsednik Srbije je predsednik naroda koji je najviše postradao na tom području - naglašava Ristić.

Kurir.rs