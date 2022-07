MINISTAR MOMIROVIĆ: Ključeve Jasenovca ne sme da drži Zagreb

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, povodom odluke hrvatskih vlasti da zabrane posetu predsedniku Aleksandru Vučiću logoru Jasenovac, izjavio je da "danas ceo svet mora da zna da se u Evropi, kolevci moderne civilizacije, građenoj na pomirenju i pobedi nad nacizmom, dogodio zlokobni presedan koji odiše duhom zlih vremena."

- Zabraniti posetu Jasenovcu predsedniku Srbije čiji su preci među stotinama hiljada Srba, Jevreja i Roma stradalih u jezivom zločinu genocida za koji je odgovoran ustaški režim, samo je dokaz da se neke stvari nisu mnogo promenile od 1941. godine - izjavio je Momirović i dodao:

- Da li su to evropske vrednosti za koje se svi mi zalažemo? Da li mi to danas živimo u Evropi u kojoj su Srbi, Jevreji i Romi na Balkanu građani drugog reda koji moraju da ćute o svojim stradanjima i žrtvama? Cela Srbija je uz predsednika Aleksandra Vučića, jer mi nikada nećemo zaboraviti Jasenovac. Nemamo na to pravo kako zbog žrtava, tako i zbog naše dece i njihove dece. Dobro je poznato da za predsednika Vučića Jasenovac nije samo memorijalni kompleks, već i grobno mesto njegovog dede Anđelka koji je stradao negde na putu između Jadovna i Jasenovca. Uprkos tome, nikada od njega nismo čuli reči mržnje, već samo reči pomirenja među narodima u regionu. Potez hrvatskih vlasti jasno pokazuje da oni žele da zaborav prekrije jasenovački zločin i kvislinšku NDH - rekao je ministar Momirović.

Ministar Momirović podvukao je da u pola dana, u pola noći, kapije Jasenovca moraju da budu otvorene za svakog pripadnika srpskog naroda, bio on predsednik Srbije ili đak, te da ključ od te kapije ne sme biti u Zagrebu, već on mora biti kod svih onih ljudi koji gaje poštovanje prema nevinim žrtvama i duboki otklon od nacizma i ustaštva.

Momirović dodaje da je danas Srbija zemlja evropskih vrednosti koja veruje u pomirenje i dobre komšijske odnose, koja ceni i poštuje - koja oprašta, ali ne zaboravlja. Svaki Srbin ima pravo da poseti grobove jasenovačkih mučenika i pokloni im se. Bez uzajamnog poštovanja i mira u duši, nema ni budućnosti za naš region.

