OTKRIVEN UZROK SMRTI JEDNOG OD NAJMOĆNIJIH DEBEOVACA: Evo gde će biti sahranjen Milorad Bracanović

Milorad Bracanović, bivši zamenik šefa BIA, preminuo je juče u 69. godini od raka debelog creva i pankreasa, piše Objektiv. Najmoćniji čovek u Državnoj bezbednosti u zadnje vreme bio dementan, zbog čega je bio smešten u Dom za stara i bolesna lica.

– Kada je bio uhapšen tokom akcije “Sablja”, otkriven mu je rak debelog creva. Tada je prebačen u bolnicu i operisan je. Međutim, kasnije je došlo do metastaze. Pošto u poslednje vreme nije mogao da brine o sebi, porodica ga je smestila u Dom, gde je imao svu negu – kaže izvor .

Bracanović je iza sebe ostavio sina Nikolu i ćerku, koje ima iz braka sa bivšom suprugom Biljanom. Kako saznajemo, bivši bezbednjak biće sahranjen sutra, 21. jula, na Novom Bežanijskom groblju, u 12 sati. Počivaće u grobnici u kojoj su mu sahranjeni roditelji i mlađa sestra Mirjana.

Bracanović je čitav radni vek proveo u službi Državne bezbednosti, a nakon 5. oktobra 2000., zbog određenih „zasluga“ tokom oktobarskih promena, postao je šef Sedmog odeljenja za tajno praćenje i prisluškivanje, a novembra 2001. je imenovan za zamenika šefa BIA. Bio je to kompromis posle pobune JSO. Smatra se da je to bila ideja Milorada Ulemeka Legije da bi mogao da kontroliše rad službe. Na funkciji zamenika direktora BIA ostao je do početka februara 2003. godine.

Bio je osuđen na dve godine zatvora zbog neprijavanja ubistva Ivana Stambolića i pokušaja ubistva Vuka Draškovića u Budvi. Iz zatvora “Zabela” pušten je uslovno u martu 2009. godine.

Za Bracanovića kažu da je bio karijerni kontraobaveštajac. U službu državne bezbednosti je stupio sedamdesetih godina i u njoj je obavljao značajne funkcije do sredine devedesetih. Postoji i priča da je svojevremeno konkurisao i u gradskom SUP-u, ali da je bio odbijen zbog „emocionalne nezrelosti“, te je primljen u Državnu bezbednost.

Nakon 1995. godine Franko Simatović-Frenki, osnivač Jedinice za specijalne operacije (JSO) “založio” se za njega, tako da Bracanović postao posebno poverljiv oficir bezbednosti te jedinice.

Za Bracanovića kažu da je rođen u službi, kao obaveštajac. Odlikovan je za hrabrost i čuvao mnoge tajne, a znao je mnogo o ubistvu premijera Zorana Đinđića, “crvenim beretkama” i ubistvu novinara Slavka Ćuruvije.

