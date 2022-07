BAGZI SE UPLAŠIO, ATENTAT JE PROPAO! Čeda Jovanović otkrio strašne detalje o UBISTVU ĐINĐIĆA: Zašto prvo nisu LIKVIDIRALI MALOG!

Čedomir Jovanović, lider LDP-a i odgovorni urednik Kurira Rajko Nedić naveli su u Jutarnjem programu Kurir teelvizije da je Zoran Đinđić ubijen u sprezi države i kriminala.

Zvezdan Jovanović je priznao ubistvo premijera, a kasnije je negirao, a Čedomir Jovanović ističe da je nad tužilaštvom bilo iživljavanje u periodu kada se vodila istraga o ubistvu premijera Zorana Đinđića.

- Pored njih to je neka sila vodila. Koliko se kontrolisao taj postupak, oni su uradili brilijantan posao, ova zemlja treba da bude ponosna na njih kao i na policajce, Boru Banjca, Vuleta... To su neki ljudi koji su spasili obraz našem društvu, a ostali su u senci. Poznati su mi detalji o kojima govori Aleksandar Milosavljević. Voleo bih da opet prošetamo svi za Zorana, da to bude i jedna vrsta protesta, da se takve stvari nikada ne ponove - kaže lider LDP-a.

foto: Kurir televizija

On je za Zvezdana Jovanovića istakao da je životinja i zver, a da se knjiga Sretka Kalinića poklapa sa činjenicama.

- Taj čovek je životinja i zver. Kalinić je napisao knjigu, sa tim je počeo i (Milorad Ulemek) Legija, koji laže. Kalinićeva knjiga se poklapa sa istinom. Zvezdan Jovanović je voleo da uđe na Kosovo i puca u životinje koje bi ostavljao posle da se muče do smrti - kaže Jovanović za Zvezdana.

Lider LDP-a naveo je da je Vojsilav Koštunica vodio hajku protiv njih.

- Sreten Lukić je Jovanovića poslao na razgovor sa Miletom Novakovićem kada je Zvezdan Jovanović rekao da nema veze sa zemuncima, a da je u Đinđića pucao da bi se sprečila saradnja sa Haškim tribunalom. Koštunica je vodio hajku protiv nas. Nama je stalno bio mač nad glavom zbog toga, pojaviljvali su se neki spiskovi, a Kalinić je napisao u knjizi da je za upucavanje premijera Jovanović tražio garsonjeru - kaže Čeda.

foto: Kurir televizija

Čedomir Jovanović je naveo da je Slobodan Pažin sarađivao sa "zemuncima" i da je plan bio da budu likvidirani i on i Zoran Đinđić.

- Sa ove distance sve je neverovatno i ne možete da nađete jedan adekvatan argument za sistem obezbeđenja. Ja sam sticajem okolnosti preživeo, inspektor Slobodan Pažin, koji je bio infiltriran u njihov klan ispostavilo se da je počeo da radi za zemunski klan, a u CZ-u je odgovorio da je to radio zbog para. Ali on je rekao da ako "Malog" ubijete (Jovanovića), Zoran će se svetiti, ubijte prvo Zorana, pa onda "Malog" - priča Čeda Jovanović.

On je istakao da je ključna greška bila što Bagzi nije bio legitimisan nakon pokušaja atentata kod Limesa.

- Čekalo se da stupi na snagu zakon o borbi protiv kriminala, a DSS je to i rukama i nogama rušio, krivični zakon je bio krovni zakon koji je morao da se donese u parlametnu SRJ i sve do konstituisanja državne zajednice. Kada je to konstruisano prenelo se na sve države. To nam je omogućilo da imenujemo specijalnog tužioca itd. Ona Vida Škero nije htela da potpiše to, danas se ona ponaša kao papa. U vanrednom stanju morala je da bude smenjena i ona i svi. Zorana su čerečili posle Limesa kako se blindiranim vozilom zaleteo u kamiončić. Milan Veruović, šef obezbeđenja Zorana Đinđića i obezbeđenje načinilo je veliku grešku, jer Dejan Milenković Bagzi nije bio legitimisan. Atentat nije uspeo jer Dejan Milenković Bagzi nije hteo da preseče kolonu, jer je znao da će poginuti. Prva reakcija Vojislava Koštunice nakon ubistva premijera Zorana Đinđića jeste da je to obračun klanova. Mi smo bili okarakterisani kao kriminalci, a taj čovek je za Srbiju živeo i dan i noć - kaže Jovanović, koji je rekao da je i bio cilj da Bagzi bude likvidiran, a da je planirano da se za sve okrivi Čume.

foto: Kurir televizija

Čeda Jovanović je morao biti sklonjen.

- Meni su rekli da ne mogu da nas čuvaju zajedno, istakao je Jovanović, bio je to tmuran dan. Prvi put formiranjem državne zajednice srpska vlada dobija instrumente, ali ne može da utiče ni na monetarnu politiku, Mlađan Dinkić radi šta hoće, nisu mogli ni da utiče na ono što se dešavalo u vojsci. Kada sam otišao po Slobodana Miloševića tamo su bila dva reda garde, teško naoružana, kojima je komandovao čovek čiji je sin optužen za ubistvo gardista na Topčideru - kaže Jovanović.

Vlast nakon Zorana Đinđića želela je da Srbiju vrati u ono stanje iz koga su bežali.

- Jedino što nisu mogli da slome je tužilaštvo. Sve što su mogli da pipnu smenili su - kaže Jovanović.

Điniđića je ubila država, istakao je Jovanović.

