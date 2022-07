JEL OVO HVALA ZA 5. OKTOBAR! ČEDA OČI U OČI SA LEGIJOM U ŠILEROVOJ: Rekao sam mu GDE MU JE MESTO, a onda je poslao poruku ĐINĐIĆU

Lider LDP-a Čedomir Jovanović otkrio je detalje svog prvog odlaska u zloglasnu Šilerovu.

Prema njegovim rečima, u kolima kojima su se on i njegova tadašnja devojka, a danas žena, Jelena vozili do kuće, njegovom obezbeđenju je stigao poziv da se vozaču naredi da okrene kola, nakon čega je odvezen pravo do Milorada Ulemeka Legije.

foto: Kurir televizija

- Posle incidenta u Stupici ja sam mu dao radnu knjižicu i rekao da je završio svoju karijeru u MUP-u. Otišao je za Grčku i nije nas više interesovao na bilo koji način - priča Čeda Jovanović u jutarnjem programu Kurir televizije.

On je dodao da je tek kasnije saznao da su pripadnici njegovog obezbeđenja bili u JSO.

- Ja sam imao obezbeđenje, a pripadnici tog obezbeđenja bili su u JSO ranije, to sam saznao kasnije. Moje obezbeđenje je neko pozvao i rekli su im da narede vozaču da okrene auto, okrenuli su auto i tada me voze prvi put u Šilerovu. Ja sam tada bio sa Jelenom, ona je imala 22 godina - priča Čeda Jovanović.

foto: Kurir televizija

Prvi put u Šilerovoj

- Vozili su me do garaže i tu me je čekao Legija. Pitao me je "Je l' znaš koji je danas dan? Je l' mi je ovo gde sam danas hvala za 5. oktobar", a ja sam mu rekao da je super s obzirom na to gde mu je mesto. On mi je tada rekao da pozdravim Zorana Đinđića da mu kažem da je našao one koji ga neće izneveriti. Od tada je on bio na otvorenoj vezi sa Radetom Bulatovićem, sa Acom Tomićem, šefom vojne službe bezbednosti, indirektno sa Vojislavom Koštunicom - kaže Jovanović.

1 / 8 Foto: Screenshot, privatna arhiva

31:05 ZORANOVO UBISTVO REŽIRALA JE DRŽAVA? Čedomir Jovanović na Kurir TV: Vlast je sabotirala suđenje na sve moguće načine

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

31:05 ZORANOVO UBISTVO REŽIRALA JE DRŽAVA? Čedomir Jovanović na Kurir TV: Vlast je sabotirala suđenje na sve moguće načine