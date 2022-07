ČEDA OTKRIO: Legija me je pitao: Je l’ mi je ovo gde sam sad hvala za 5. oktobar? ZVEZDAN JE ZVER - pucao je na Kosovu u životinje

Lider LDP Čedomir Jovanović, koji je bio blizak saradnik ubijenog premijera Zorana Ðinđića, otkrio je za Kurir televiziju mnoge dosad nepoznate detalje. On je tako govorio i o svom prvom odlasku u zloglasnu Šilerovu ulicu, gde je bilo sedište zemunskog klana, koji će, s nekadašnjim komandantom Jedinice za specijalne operacije (JSO) Miloradom Ulemekom Legijom, marta 2003. izvršiti ubistvo Ðinđića.

Oči u oči

Prema njegovim rečima, u kolima kojima su se on i njegova tadašnja devojka, a danas supruga Jelena vozili do kuće njegovom obezbeđenju je stigao poziv da se vozaču naredi da okrene kola, nakon čega je odvezen pravo do Milorada Ulemeka Legije.

- Posle incidenta u „Stupici“ ja sam mu dao radnu knjižicu i rekao da je završio svoju karijeru u MUP. Otišao je za Grčku i nije nas više interesovao na bilo koji način - ispričao je Jovanović u jutarnjem programu Kurir televizije.

On je dodao da je tek kasnije saznao da su pripadnici njegovog obezbeđenja bili u JSO.

- Ja sam imao obezbeđenje, a pripadnici tog obezbeđenja bili su u JSO ranije, to sam saznao kasnije. Moje obezbeđenje je neko pozvao i rekli su im da narede vozaču da okrene auto, okrenuli su auto i tada me voze prvi put u Šilerovu. Ja sam tada bio s Jelenom, ona je imala 22 godine - priča Čeda Jovanović i opisuje šta se zbivalo u Šilerovoj:

- Vozili su me do garaže i tu me je čekao Legija. Pitao me je: „Je l’ znaš koji je danas dan? Je l’ mi je ovo gde sam danas hvala za 5. oktobar“, a ja sam mu rekao da je super s obzirom na to gde mu je mesto. On mi je tada rekao da pozdravim Zorana Ðinđića, da mu kažem da je našao one koji ga neće izneveriti. Od tada je on bio na otvorenoj vezi s Radetom Bulatovićem, sa Acom Tomićem, šefom vojne službe bezbednosti, indirektno s Vojislavom Koštunicom.

Koštunica vodio hajku

Jovanović je govorio i o Zvezdanu Jovanoviću, koji je 12. marta 2003. ubio premijera. On je za Jovanovića istakao da je životinja i zver, a da se knjiga Sretka Kalinića, člana zemunskog klana, poklapa s činjenicama.

foto: Profimedia

- Taj čovek je životinja i zver. Kalinić je napisao knjigu, s tim je počeo i (Milorad Ulemek) Legija, koji laže. Kalinićeva knjiga se poklapa sa istinom. Zvezdan Jovanović je voleo da uđe na Kosovo i puca u životinje, koje bi ostavljao posle da se muče do smrti - naveo je Jovanović.

Lider LDP naveo je i da je nekadašnji predsednik i lider DSS Vojislav Koštunica vodio hajku protiv ljudi koji su bili bliski Ðinđiću.

- Sreten Lukić je Jovanovića poslao na razgovor s Miletom Novakovićem kada je Zvezdan Jovanović rekao da nema veze sa „zemuncima“, a da je u Ðinđića pucao da bi se sprečila saradnja s Haškim tribunalom. Koštunica je vodio hajku protiv nas. Nama je stalno bio mač nad glavom zbog toga, pojavljivali su se neki spiskovi, a Kalinić je napisao u knjizi da je za upucavanje premijera Jovanović tražio garsonjeru - naveo je on.

Dodao je da je inspektor MUP Slobodan Pažin sarađivao sa „zemuncima“ i da je plan bio da budu likvidirani i on i Zoran Ðinđić.

- Sa ove distance sve je neverovatno i ne možete da nađete jedan adekvatan argument za sistem obezbeđenja. Ja sam sticajem okolnosti preživeo, inspektor Slobodan Pažin, koji je bio infiltriran u njihov klan, ispostavilo se da je počeo da radi za zemunski klan, a u CZ je odgovorio da je to radio zbog para. Ali on je rekao - ako malog (Jovanovića) ubijete, Zoran će se svetiti, ubijte prvo Zorana, pa onda malog - priča Jovanović.

O POKUŠAJU UBISTVA KOD LIMESA Zašto Bagzi nije legitimisan l Čedomir Jovanović je istakao da je ključna greška bila što „zemunac“ Dejan Milenković Bagzi nije bio legitimisan nakon pokušaja atentata na Ðinđića kod Limesa. foto: Profimedia - Čekalo se da stupi na snagu zakon o borbi protiv kriminala, a DSS je to i rukama i nogama rušio, krivični zakon je bio krovni zakon koji je morao da se donese u parlamentu SRJ i sve do konstituisanja državne zajednice. Kada je to konstruisano, prenelo se na sve države. To nam je omogućilo da imenujemo specijalnog tužioca itd. Ona Vida Škero nije htela da potpiše to, danas se ona ponaša kao papa. U vanrednom stanju morala je da bude smenjena i ona i svi. Zorana su čerečili posle Limesa kako se blindiranim vozilom zaleteo u kamiončić. Milan Veruović, šef obezbeđenja Zorana Ðinđića, i obezbeđenje načinilo je veliku grešku, jer Dejan Milenković Bagzi nije bio legitimisan. Atentat nije uspeo jer Dejan Milenković Bagzi nije hteo da preseče kolonu, jer je znao da će poginuti. Prva reakcija Vojislava Koštunice nakon ubistva premijera Zorana Ðinđića jeste da je to obračun klanova. Mi smo bili okarakterisani kao kriminalci, a taj čovek je za Srbiju živeo i dan i noć - kaže Jovanović, koji je rekao da je i bio cilj da Bagzi bude likvidiran, a da je planirano da se za sve okrivi Čume.

Ekipa Kurira