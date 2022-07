BEOGRAD JE BEZBEDAN GRAD! Vulin: Od svakog načelnika policijske uprave zahtevam da se posveti borbi protiv uličnog kriminala

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da je Beograd bezbedna grad, da statistika pokazuje da je kriminal u opadanju, ali da će on biti zadovoljan kada se svaki građanin bude bezbedno osećao, te da zahteva od svakog načelnika policijske uprave da se posveti borbi protiv uličnog kriminala jer pogađa običnog čoveka.

„Beograd, s obzirom na svoju veličinu, na svoj značaj, ekonomski, politički, kako god hoćete, je veoma, veoma bezbedan grad. To će vam pokazati svaka statistika. Ali, mene statistike ne ograničavaju. Biću zadovoljan kada se svaki građanin bude bezbedno osećao“, rekao je ministar Vulin.

Istakao je da je zadovoljan radom Policijske uprave za grad Beograd i radom načelnika Veselina Milića, ali i radom Višeg javnog tužilaštva, koje postupa u brojnim slučajevima, pomaže policiji i zajedno sa njom radi na istom zadatku.

Ministar je istakao da rad načelnika policijskih uprava ceni po tome koliko su se izborili sa uličnim kriminalom, koji je jedan od razloga ponovnog uspostavljanja pozornika, kojih trenutno ima oko 900 na ulicama Srbije.

„Građani imaju svog policajca u kvartu, koji tačno zna sve. On je tu svakog dana. On će dočekati penziju tu, radeći sa vama, živeći sa vama, sa vašom porodicom, neko kome možete uvek da se obratite. On je nama važan i obaveštajno, jer zna šta se dešava, jer to mu je posao, da se kreće, a i sa druge strane nam je posebno važan jer građani mogu da imaju poverenje u njega, mogu da mu se obrate i traže pomoć“, objasnio je ministar Vulin i istako da ne postoji mali i veliki kriminal.

„Nema malog i velikog kriminala, nema krupnog i sitnog. Ima ko će da se bori sa Belivukom i Miljkovićem, to je posao UKP-a, to je posao SBPOK-a, ima ko će da ih hapsi, tu je Žandarmerija, tu je SAJ. Ali vi, ti načelniče policijske uprave, moraš da se izboriš sa tim da nema džeparenja, da nema sitnih dilera koji se okupljaju oko škole, da nema nasilja u školama, to je vaš posao“, poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin za medije.

Kurir.rs