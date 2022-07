VESIĆ: Zabranom posete predsedniku Vučiću hrvatska vlast bi da izbriše istoriju stradanja Srba

BEOGRAD - Član Predsedništva Srpske napredne stranke Goran Vesić, komentarisao je jutros navode hrvatskih medija u kojima piše kako je predsednik Vučić kriv zato što želi da poseti logor Jasenovac.

“Za hrvatske medije, Vučić je kriv, zato što mu oni nisu dozvolili da poseti Jasenovac, koncentracioni logor u kome je stradalo oko 700.000 Srba a pored njih i Jevreji, Romi i antifašisti. Zamislite samo šta bi se u svetu dogodilo kada bi neko zabranio predsedniku Izraela da poseti Aušvic”, rekao je Vesić jutros na TV Pink.

Dodao je da je to pokušaj da se izvrši pritisak na Srbiju, jer nikome ne odgovara Srbija koja napreduje, koja se razvija i koja je pod predsednikom Vučićem postala najača regionalna, ekonomska i vojna sila na Balkanu. Vesić je dao svoje mišljenje o tome i šta Hrvatska želi da postigne što predsedniku Vučiću ne dozvoljava da poseti mesto stradanja svog naroda. “Hrvatska vlast veruje da ukoliko se ne govori o Jasenovcu, da će se Jasenovac zaboraviti, jer ne znaju kako bi drugačije mogli da operu savest i ljagu zbog onoga što su njihovi sunarodnici radili u najmonstruoznijem koncentracionom logoru u Drugom svetskom ratu”, zapitao se Vesić. “Želja predsednika Vučića da položi cveće na to mesto je za njih problem zato što svet podesća na to šta se dešavalo u ustaškoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj”, istakao je Vesić.

I dodao da umesto da se suoče sa prošlošću jer naravno da za to što su ustaše radile nije odgovoran hrvatski narod hrvatska vlasr želi da se sve zaboravi. Suviše dugo je priča o Jasenovcu zataškavana kako ne bi štetila odnosima izmedju dva naroda unutar bivše SFRJ. “To je pogrešna politika i nadam se da će se u Zagrebu prevladati razum i da će dozvoliti predsedniku da položi cveće i da na taj način daju svoj doprinos suočavanju sa prošlošću i pomirenju na Balkanu”, kazao je Vesić. Na konstataciju koliko je grad Beograd pomogao, u zemljotresu porušenim područijima na Baniji, Petrinji i Glini, Vesić je rekao da su zajedničkim snagama to radili uz blagoslov patrijarha Porfirija, grad Beograd i Fondacija “Gnezdo”.

“Danas se time bavimo,gradimo kuće u Majskim poljanama, to je srpsko selo u opštini Glina. Fondacija Gnezdo će obnoviti pet kuća, dok je hrvatska vlada za sve ovo vreme obnovila samo jednu kuću. Poslato je iz Beograda skoro 200 kontejnera u kojima su živeli i Srbi i Hrvati. Mi smo to slali preko Srpske pravoslavne crkve koja nije birala kome je pomoć potrebna. Tako su Beogradjanke i Beogradjani preko Fondacije Gnezdo kada se radi o zemljotresu u Petrinji pomagao svima, i Srbima i Hrvatima i pokazali smo da smo grad koji pomaže svakome u nevolji. Sada kada se završi tih pet kuća, ja ću sa patrijarhom Porfirijem obići te kuće jer kada se ta tragedija dogodila Njegova svetost patrijarh srpski bio je mitropolit zagrebačko-ljubljanski. Tada smo tu akciju zajedno radili ”, istakao je Vesić.

Goran Vesić je govorio i o zadacima nove vlade i ovom prilikom rekao: “Nova vlada treba da nastavi kontinuitet sa prošlom vladom, jer Ana Brnanić je sjajno radila svoj posao. Zadatak nove vlade jeste da obezbedi političku, ekonomsku i energetsku sigurnost i naravno vojnu sigurnost. Srbiji treba stabilna vlada, koja će donositi odgovorne i važne odluke, jer čeka nas najteža zima od Drugog Svetskog rata. Što se tiče ekonomske sigurnosti mora se obezbediti nastavak stranih investicija, u 2021. godini imali smo skoro četiri milijarde stranih investicija što je četiri puta više od 2012. godine. Od priliva investicija zavise nova radna mesta i bolji životni standard ljudi. Predsednik Vučić, za sledeću godinu, najavio je rast minimalne zarade za 14 i penzija za 19 odsto što predstavlja ekonomsku sigurnost. Energetska sigurnost znači dovoljno energenata da možemo da preživimo zimu. Mi ćemo proći mnogo bolje nego neke razvijenije zemlje u Evropi, ali i Srbija je deo Evrope i ne možemo da izvegnemo da na nas utiču problemi koji se dešavaju u Evropi. Srbija mora i vojno da jača kako bi zaštitila sebe u ovim teškim vremen koja dolaze. To su sve teški zadaci pred novom vladom, ali ja sam siguran da će vlada uspeti sve da ispuni i da ćemo mi kao stranka ostati dostojni našeg mesta u istoriji kao najveći politički pokret u Srbiji koji ovu zemlju menja na bolje”, zaključio je Vesić.

Kurir.rs