AMERICI I ENGLESKOJ NISU BITNI LJUDI NA KOSMETU Šainović OTKRIO kojim sistemom uzimaju pare za sebe: Briga njih za KiM! (VIDEO)

Sve više se priča o ličnom bogatstvu raznik britanskih i američkih funkcionera koji su dejstvovali na prostoru Kosova i Metohije.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su razgovarali sa glavnom urednicom Snežanom Petrović bili su urednik portala Kosovo onlajn Veljko Nestorović i nekadašnji potpredsednik Vlade Jugoslavije i visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije Nikola Šainović.

foto: Kurir Televizija

- Svi ovi ljudi, naročito Vilijam Voker, sa istorijom ratovanja, u Južnoj Americi, svi oni su tu imali i neki lični posao. U Evropi se, ne samo kod nas, se to zove korupcija, a u Sjedinjenim Američkim Državama se to zove lobiranje. Rade tako što izlobiraju naknadno, jer oni to izlobiraju naknadno, imaju veze i kompanije ih angažuju. Kompanije imaju kompanijeske interese, a oni imaju lične interese i to ne baš male, a sa Blinkenom se to potvrđuje - objasnio je gospodin Šainović i dodao:

foto: Kurir Televizija

- Glavno kosmetsko bogatstvo je ugalj. Od rata na ovamo neke britanske firme naplaćuju rekonstrukciju i obnavljanje kosovskih elektrana - NIŠTA SE DO SAD NIJE DESILO. A oni to uredno naplaćuju. To se ovako dešava - zapadna država, koja kao ima lepe želje ua Kosovo i Metohiju i odobri neki fond za neku rekonstrukciju, a onda se javi neka zapadna kompanija za tu rekonstrukciju. Njihov cilj nije rekostrukcija, već trošenje para. To traje u nedogled. Samo Kosovo i Metohija nisu bitni. Ljudi na Kosovu nisu bitni.

