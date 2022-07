ŠOK TVRDNJE! OLBRAJTOVA I KLARK SE OBOGATILI NA KOSOVU I METOHIJI Nestorović: Voker dobijao od Prištine 7.000 € mesečno

Zašto su Vjosa Osmani i Aljbin Kurti posetili Sjedinjene Američke Države? Poruke o članstvu u NATO-u i zahtevi da se južna srpska pokrajina prizna padaju u drugi plan kada se zna da je potpisan sporazum sporazuma vredan 236,7 miliona dolara.

Govorimo o rudnom bogatstvu južne pokrajine. Akademik, prof. dr Slobodan Vujić, rekao je nedavno da su mineralno-sirovinski potencijali na Kosovu i Metohiji ekonomski i strateški vredni i značajni,kao i da je to realan kapital čija vrednost raste sa sve većom iscrpljenošću mineralnih resursa Evrope.

Jedan od prisutnih mitova u delu javnosti jeste da su zemlje NATO podržale rat na Kosovu da bi došle u posed neiscprnog kosovskog rudnog bogatstva. Na ovome se bazira stav da će država Srbija, ako prizna nezavisnost Kosova, time izgubiti ogroman novac do koga bi došla eksploatacijom ovog rudnog bogatstva.

Nakon što je kompanija Vestern Tetjan Risorsiz koja je 75 odsto u vlasništvu britanske firme „Arijan risorsiz, dobila je još jednu licencu za traženje zlata na Kosovu i Metohiji na području opštine Podujevo, čini se da ova navedena teorija nije daleko od istine. Ovo nije prva strana kompanija koja se bavi iskopavanje zlata, podsetićemo da je kanadska kompanija "Аvrupa minerals" u maju dobila dozvolu. Da li je zločinačka akcija "Milordni anđeo" bio samo uvod u pljačkanje prirodnih dobara Kosova i Metohije?

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su razgovarali sa glavnom urednicom Snežanom Petrović bili su urednik portala Kosovo onlajn Veljko Nestorović i nekadašnji potpredsednik Vlade Jugoslavije i visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije Nikola Šainović.

- Medlin Olbrajt je bila neka vrsta mentora Entonija Blinkena. Tako da ne čudi da on radi u toj istoj nezavisnoj agenciji sa njenom ćerkom. To je ugovor koji je potpisala Priština na 236,7 miliona dolara i koja je obezbedila Vljosi Osmani i Aljbinu Kurtiju da mogu da odu u Vašington, da se slikaju sa Blinkenom, da razmene nekoliko rečenica i da pokažu kako su u odličnim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama - rekao je urednik na portalu Kosovo onlajn Veljko Nestorović i dodao:

- I kompanija Veslija Klarka je pokušala da vrši ispitinanja rudnih bogatstava, ali nisu dobili sve dozvole. Imali ste i Vilijama Vokera koji je do nedavno bio na zvaničnom spisku Prištine i dobijao je, čini mi se 7.000 evra mesečno. Aljbin Kurti kada je došao na vlast on ga je skinuo sa te plate. Voker je naravno odmah počeo da priča protiv njega kako on ruši odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sada svi oni koriste KiM za svoja lična bogaćenja. A svi znamo koliko je to bogat region.

POGLEDAJTE CELO GOSTOVANJE:

16:44 RATNI PROFITERI! OLBRAJTOVA I VOKER SE OBOGATILI NA KOSOVU I METOHIJI Nestorović: Vesli Klark dobijao od Prištine 7.000 € mesečno

