UŽIVO PREDSEDNIK, JASENOVAC NIJE MIT NEGO STRAŠNA ISTINA: Kažu Vučić je kriv što su Srbinu na Braču razlupali auto

BEOGRAD - Jasenovac nije mit nego strašna istina, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas u obraćanju medijima posle obilaska Kule Beograd u Beogradu na vodi.

On je pojasnio da se negde na mrežama pojavio komentar da je Vučić kriv što su nekom Srbinu razlupali auto na Braču s našim tablicama jer je potegao "mit o Jasenovcu".

- Nije to mit nego strašna istina - dodao je on prethodno odgovorivši na pitanje novinara šta misli na to što je hrvatska vlast tražila da se ustaški grb vrati na znamenje austrijskog grada Blajburga.

- To je kao kad se borite za zaštitu žena a neki muž tamo ubije ili pretuče ženu a oni kažu Vučić je kriv - dodao je Vučić.

- Nemam šta da dodam, niti da kažem, sami su sve rekli - kazao je predsednik dodavši da će u Novom Sadu i Busijama, kao mestima u koja je izbeglo najviše Krajišnika biti održana sećanja na strašan progon Srba i sve njihove žrtve.

Kurir.rs