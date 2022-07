VODITELJKA VESNA O BRAKU SA 36 GODINA STARIJIM BIVŠIM MINISTROM: Odnos čuva daleko od očiju javnosti a sad progovorila o detaljima

Niče je rekao: "Prava ljubav razmišlja o trenutku i o večnosti, ali nikad o trajanju”, a upravo ovako mislila je i novinarka turističkog TV kanala Vesna Marković (31) kada je pre sedam godina zaprosila svog muža, književnika i člana Krunskog saveta Predraga Markovića (67), iako je stariji od nje čak trideset šest godina.

Da prava ljubav zaista godine ne broji, pokazali su Vesna i Predrag, koji će za manje od mesec dana dobiti bebu, a iako je u poodmakloj trudnoći, buduća mama ugostila je ekipu Objektiva u svom kraju u beogradskom naselju Košutnjak, gde nam je pričala kako teku pripreme za dolazak njihove devojčice na svet

– Ništa nije spremno osim što smo odabrali ime za bebu (smeh). Tata će biti zadužen da, kada dođe na svet, javno saopšti njeno ime. Što se tiče našeg doma, pretumbali smo dosta stvari po stanu, ali kada je mali životni prostor, to je zapravo veći izazov. Treba uskladiti svaki detalj i prilagoditi i bebi i vama, a da, na neki način, ne promenite svoj način života. Predrag i ja upravo to činimo sa puno ljubavi. Ovo je najlepši poklon koji smo oboje mogli da dobijemo s obzirom na to da smo u trenutku kada sam saznala da sam trudna, slavili šestu godišnjicu braka. Meni je ovo prvo dete, dok Predrag ima sina Jakova iz prethodnog braka na koga je veoma ponosan, tako da će sada biti kompletno ispunjen pošto će dobiti i ćerku – kaže Vesna.

foto: Facebook Printscreen

Iako je ostalo samo nekoliko dana do porođaja, Vesna ostavlja skroz drugačiji utisak – u plavim biciklističkama, hitro hodajući po Košutnjaku, deluje kao da je krenula da trči maraton.

– Nisam standardna trudnica koja sedi kod kuće. Tokom cele trudnoće bila sam izuzetno aktivna i to mi je prijalo. Izazovi su pokretači moje volje, snage i energije i tako je bilo i u trudnoći, iako je bilo situacija kada je trebalo da mirujem, ali uspevala sam da budem pozitivna i nasmejana, što se, verujem, i vidi na meni.

Priznaje da je, kao i svaka trudnica, i ona pomalo zahtevna i razmažena, ali da Predrag uspeva da izađe na kraj sa tim.

– Moj suprug zna kako mu je. On me je razmazio. Volim da je sva pažnja usmerena na mene, mada je on sada maksimalno koncentrisan na pisanje romana koji uskoro treba da završi. Ništa mu nije teško, zaista. Dešavalo se da u tri sata ujutru ode da mi kupi ono što mi se u tom trenutku jede. Ipak, slušajući iskustva drugih o trudnoći, smatram da nisam preterano zahtevna, mada on vešto ćuti o tome (smeh).

foto: Instagram Printscreen

Vesna ističe da je jako ponosna na svoj odnos sa mužem koji čuva daleko od očiju javnosti. – Upravo je to ono zbog čega je naš odnos jak i dan-danas opstaje. Nisu godine naš motiv opstanka, nego međusobno poštovanje, razumevanje i ljubav, odnosno briga jednog o drugom. Svako ko nas poznaje zna da džangrizavost nije kada me Predrag pita jesam li jela i da li mi je hladno. To je ljubav i to je zabrinutost. Ako voljena osoba brine na takav način, to je ljubav i tako me je Predrag osvojio. To što sam ja uvek nasmejana i, kako mi kažu, da sam lepa trudnica, najviše je Predragova zasluga. On je moja podrška u svim mojim životnim olujama, a ova trudnoća je jedna jako lepa oluja koja nas je zadesila. Predrag ima roditeljsko iskustvo sa Jakovom, koga smo prvo obradovali o dolasku njegove sestre. Ne sumnjam da će biti tu u svakom trenutku kada je u pitanju naša devojčica, što već svakako radi. Budući da joj je ovo prvo dete, Vesna priznaje da je pomalo uplašena.

– Nekad je poželjna mala doza straha jer ako ga nema, to znači da nam to nešto nije važno. A ovo je sigurno najvažnija uloga u mom životu i strah je prisutan, ali prevazilazim ga kroz edukacije uz podršku lekara i mog supruga, koji je, inače, jako miran i staložen. On je moj glas razuma ili samo vešto krije da je uplašen. Trudnoću je dočekala spremno, iako je, kako priznaje, po prirodi veliki paničar.

– Sve ono što su bili izazovi za jednu buduću majku, ja sam podnela vrlo spremno. Uz savete mladih mama iz mog okruženja i uz veliku podršku mojih lekara i nutricionistkinje Ane Petrović, pregurala sam ona najteža pitanja.

Predrag me je strpljivo odvozio i dovozio na svaki moj pregled. Isto tako je čekao u redu za moje rezultate, tako da je njegova podrška sigurno najznačajnija.

foto: Printscreen

Pored supruga, Vesni je najveći oslonac u životu i baka Milja koja živi u Tamnavi.

– Jedine osobe za koje znam da me nikada u životu neće izdati su moja baka i moj suprug. Sve životne rane koje nosim od detinjstva oni su zalečili. Baka me je od mnogih stvari sačuvala, a Predrag je uspeo da sve to zaleči i da postane moj životni saputnik i volim da kažem da je on zadužen za moju lepotu i za moj osmeh na licu.

Baka je, inače, jedina znala da smo se Predrag i ja venčali, pošto smo to učinili tajno. Bilo mi je jako važno kako će ona odreagovati, jer kada nekog volite i poštujete, važno vam je da ga ne izneverite.

Ona mi je bez i jedne jedine reči pružila podršku i rekla: „Ja vidim i osećam da si ti srećna, a to je meni u životu najvažnije.”

Ona je, kako ja to volim da kažem, žena mog života, ne samo zbog vaspitanja s obzirom da sam odrasla bez majke, nego zbog svega onoga što je meni kroz život nedostajalo, a što mi je darovala ona, a to su ljubav, pažnja, nežnost i najlepše detinjstvo na svetu.

