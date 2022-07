VELIKE GUŽVE NA JARINJU: Za ulazak na teritoriju Kosmeta čeka se dva sata

Na prelazu Jarinje iz pravca Raške u toku su velike gužve, a kolona vozila doseže od Rudnice pa do samog prelaza. Iako podaci loklanog MUP-a pokazuju da je vreme zadržavanja do sat vremena, prema najnovijim informacijama za ulazak na administrativnu teritoriju Kosova se čeka najmanje dva sata.

Prema poslednjim zvaničnim podacima dostupnim na sajtu kosovskog ministarstva unutrašnjih poslova, zadržavanja na Jarinju za ulazak na Kosovo traju do sat vremena u koloni od 300 metara.Manja zadržavanja, kosovski MUP beleži i na prelazu Bela Zemlja gde se u pravcu Kosova čeka od 20 do 25 minuta, a u suprotnom 25 do 30 minuta.

Na Merdaru se čeka u oba pravca od 10 do 20 minuta, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja.

(Kurir.rs / Kosovoonline)