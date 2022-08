ŠTA MOŽEMO OČEKIVATI 1. SEPTEMBRA OD PRIŠTINSKIH VLASTI? Analiza dr Mitića za Kurir TV: Bojim se da će situacija biti još teža

Podsetimo, ambasador SAD u Prištini Džef Hovenijer zatražio je od vlade Aljbina Kurtija da odloži početak primene mera za mesec dana zbog, kako je naveo, „nerazumevanja njihovih implikacija“. Sastanak je bio sa Aljbinom Kurtijem i Vjosom Osmani.

Dr Mitić izjavio je da je dijalog Beograda i Prištine na izuzetno niskom nivou, kao i da se boji da će situacija za mesec dana biti jako teška ukoliko neko ne obuzda Prištinske vlasti.

- Mislim da je dijalog na izuzetno niskom nivou već neko vreme. To što je postignut energetski sporazum je samo jedna pauza. Mislim da je čak i anomalija u ovom jednom negativnom procesu. Činjenica da je do tako niskog nivoa pregovora došlo je zbog toga što je Kurti promenio paradigmu u dijalogu sa Beogradom. On insistira da svako pitanje koje se postavi da se rešava onako kako je on to zamislio, a to je da svaki sporazum mora da uključuje priznanje državnosti Kosova. To je neprihvatljivo za Beograd, to je zamka i to svesno rade. Međutim, zasad je Beograd izbegao da upadne u zamku. Kurti neće odustati od svoje paradigme, za mesec dana nas očekuje slična situacija ako neko ne kaže Kurtiju da prestane. Neko ga instruiše i podržava u eskalaciji tih kriza. Nažalost, bojim se da će za mesec dana situacija biti jako teška. Mislim da se vodi neki vid hibridnog rata protiv Srbije. Za Beograd će biti jako teško da reaguje diplomatski - rekao je dr Mitić gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije.

