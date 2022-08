PALMA PORUČIO U SKUPŠTINI: JS se zalaže za kontinuitet, a to su mir, stabilnost, ekonomska sigurnost i međunarodna popularnost

Predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije u Skupštini Srbije Dragan Marković Palma izjavio je u danas u Parlamentu da će JS podržati predlog da dr Vladimir Orlić bude predsednik Skupštine Srbije.

„Poslanička grupa Jedinstvene Srbije će podržati dr Vladimira Orlića za predsednika Skupštine Srbije zato što on predstavlja kontinuitet politike koju podržava Jedinstvena Srbija, a to je donošenje zakona u srpskom parlamentu koji su u interesu svih građana Srbije i to su mir, stabilnost, ekonomska sigurnost i međunarodna popularnost“, izjavio je Marković.

„Koalicija SPS – Jedinstvena Srbija – Zeleni Srbije je učestvovala u donošenju svih zakona na dobrobit građana Srbije i zato smo, posle Aleksandra Vučića, jedina kolaicija u Srbiji koja je na poslednjim izborima dobila 100 000 glasova više nego na prethodnim izborima. Ja samo poštujem ocenu građana Srbije, a ne paušalne priče. Nas funkcije i ministarska mesta ne zanimaju, nas zanima kontinuitet dobre politike koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić“, rekao je Marković. „Vlada Republike Srbije je do sada dobro radila. Ima pet ministara koji nisu radili dobro i koji ne zaslužuju da budu u Vladi Srbije i ja se nadam da tih 5 neće biti u novoj vladi Srbije. Bez tih 5, Vlada Srbije, ako ocenjujemo od 1 – 5, zaslužuje ocenu 4,82“, ocenio je predsednik Jedinstvene Srbije.

„Državna politika Srbije koju mi podržavamo je da nećemo da uvedemo sankcije Rusiji i da želimo da postanemo član Evropske unije, ali ne pognute glave i nikada nećemo priznati nezavisno Kosovo“, poručio je Dragan Marković Palma. „Siguran sam da će Vladimir Orlić biti predstavnik kontinuiteta takve politike i politike donošenja zakona, kao što je to bio slučaj dok je Ivica Dačić bio predsednik Skupštine Srbije. Moja poruka opoziciji je da se, kada govorimo o nacionalnom pitanju, ne delimo na leve, desne ili neke druge, nego da budemo jedinstveni.

U Skupštini Srbije treba da se borimo programima i rezultatima, a ne nasiljem, kao što neki iz opozicije žele. Ti iz opozicije koji su ušli u parlament treba samo da se sete da je cenzus smanjen sa 5 na tri posto. Kao da im je Vučić kum“, kazao je Marković i rekao da svi treba zajedno da pomognemo, kako je rekao, gospodinu poljoprivrednom proizvođaču, da se izbori sa nesrazmerom inputa i proizvođačkih cena, što je izazvano poremećjima na svetskom tržištu i na svetskim berzama, zbog rata u Ukrajini i drugih dešavanja u svetu.

„Danas 3 puta manje mladih odlazi iz Srbije nego što je to slučaj sa Hrvatskom, koja je član Evropske unije“ kazao je Marković i dodao da Crna Gora i Hrvatska napadaju Srbiju samo zato što je Srbija postala ekonomski jača od tih država.

