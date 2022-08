UŽIVO! VUČIĆ O AKTUELNIM TEMAMA: Bili smo NA KORAK OD KATASTROFE, imaćemo još TEŠKIH DANA!

Predsednik Aleksandar Vučić večeras je gost Dnevnika 2 na RTS. Predsednik govori o aktuelnim temama.

- Sutra ću razgovarati sa Stoltenbergom. Razgovarao sam sa mnogim svetskim liderima, uključujući i Makrona, sa Lajčakom najmanje 10 puta. Poruke su one koje čitate svaki dan.

- Aljbin Kurti i prištinske vlasti su jednostrano preduzimale korake. Svaki put Kurti i njegova vlada povlače poteze koji dovode do nemira i uvek manje ili više dobijaju podršku Kvinte", rekao je. Mi ne možemo da pustimo sa albanskim kartama u našu zemlju jer bismo time priznali nezavisnost Kosova... Oko tablica ama baš ništa nisu u pravu, rekao je.

Mi smo prošli kroz teška dva tri dana i imaćemo još teških dana. Aljbin Kurti i prištinske vlasti jednostano su preduzimale korake. Uz sve incidente, ljudi su relativno mirno živeli. Oni svojim potezima dovedu do nemira i do toga da smo na ivici sukoba.

Uvek manje ili više Kurti dobije podršku Kvinte. Pozivaju se na sporazumu iz 2011. godine koji je za nas vrlo loš. Mi ne možemo da pustimo na teritoriju centralne Srbije sa ličnik kartama Kosova, jer bismo na taj način priznali postojanje države., dodao je Vučić.

Danas su uhapsili Srbina ni krivog ni dužnog, rekao je predsednik.

- Svi Srbi su na barikadama, jer se bore, a to drugi ne mogu da razumeju. Kurti ode pred predstavnike Kvinte i kaže da će da se bori protiv mafije i kriminala, protiv Srba na barikadama. Danas nisu upotrebili ROSU jedinice nego "task fors" kojim direktno komanduje Aljbin Kurti. DŽavid Tahiri je komandovao, bukvalno su kidnapovali Srbina. Niti su javili, obavestili, na to nisu imali pravpo, NATO je morao da reaguje, a nije. Neki iz regiona misle da treba da iskoriste trenutak u kome postoji opšta histerija zbog Rusije i Ukrajine. - rekao je Vučić.

- Suština problema je u tome što neki u regionu misle da treba da iskoriste priliku kada postoji opšta histerija zbog napada Rusije na Ukrajinu u kojoj treba Srbiju prikopčati uz Rusiju, reći Vučić je mali Putin i da bi ceo Zapad da nasrnu na Srbiju i ostvarili sve svoje interese i to je smisao svega. Mi smo u veoma terškoj sitaciji, jedva je izbegnut najteži scenario, plašim se kao će to da izgleda.

- Bili smo na korak do katastrofe, neki ljudi ne rtazumeju šta rade i ne razumeju Srbiju, rekao je Vučić.

- Što se tiče uvlačenja rogova, ja nemam problem sa tim. Ja ću u vek da klečim i da molim za mir", rekao je.

Vučić je dodao da ipak, nikada neće da dopusti da naš narod bde tučen. Kako je ponovio, to se nikada neće desiti. "Otići ću, nije mi teško. Imao sam i težih radnih dana", odgovorio je na pitanje o pozivu u Brisel.

"Ovo je njihovo čedo koje ljujalju već 25 godina kada su teroristi postali legalni, legitimni borci, sada svakoga ko se suprotstavi teroru na severu nazivaju tako", kazao je predsednik Srbije.

O Oluji

- Mi ćemo da tugujemo, obeležimo. Srećan sam što ćete emitovati film Dara iz Jasenovca. Molim ljude da pokušaju originalni govor Maksa Luburića, kako je on video šta će da se događa za 50 godina.

- Jednom sam rekao da neki ljudi traže pravnu legitimaciju za pare. Šta im je Srbija skrivila? Daju neki ljudi glupe izjave Đukanovića o dena, i pošto ne mogu da pronađu da sam sam tako nešto rekao i onda to u roku od 5 minuta to dođe do svih koji traže razlog da Srbiju za nešto optuže. Naša politika mora da bude politika ispružene ruke i mira sa Bošnjacima, to je jedina politika koju možemo voditi. A on neka priča šta hoće ako je to njegov način - kaže Vučić o Izetbegoviću.