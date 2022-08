PETAR PETKOVIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV: Od dolaska Aljbina Kurtija na vlast desilo se 212 napada na Srbe, ON PODSTIČE MRŽNJU!

Nedelja za nama obeležena je događajima sa Kosova i Metohije. Pritisak predstavnika Prištine i pokušaj izazvinja nemira nisu uspešno realizovane, i to zahvaljujući mirnoj politici koju vodi Srbija, i predstavnici Beograda. Ovog puta reagovali su i predstavnici Sjedinjenih Američkih Država.

Povodom ovih nemilih događaja za Kurir televiziju je govorio direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

foto: Kurir Televizija

- Razgovor bih započeo sećanjem na stradale Srbe u zločinačkoj akciji Oluja koja se desila pre 27 godina, kada je više od 250.000 Srba proterano, a 1700 ubijeno ili se vodi kao nestali - započeo je razgovor Petković i nastavio:

foto: Kurir Televizija

- Oni koji su sve to prošli jesu Srbi sa Kosova i Metohije. Vremena su takva da ideologija prema svemu što je srpsko i dalje živi i i dalje je prisutna. To se posebno u Prištini i kod Aljbina Kurtija, koji od dolaska na vlast koji je svojom agresivnom politikom i antisrpskom retorikom uspeo da učini to imamo preko 212 incidenata i napada na Srbe, na imovinu Srpske pravoslavne crkve, napadaju se deca. Videli ste da je ROSU sa oklopnim vozilima je bio spreman da upadne na sever Kosova i obračuna se sa narodom, samo zato što je naš narod bio spreman da se brani. Zahvaljujući snažnoj diplomatskoj ofanzivi predsednika Aleksandra Vučića i države Srbije, odnosno Beograda, uspeli smo da sprečimo nove napada, da ne kažem i nešto gore - zaključio je petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

