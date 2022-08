SRPSKE SVINJE ZA VAS NEMA KAFE: Za stolom sedeli 2 Srbina, Hrvatica i Albanac, a kad su počeli da pričaju srpskim jezikom HAOS!

Premijer tzv. Kosova Aljbin Kurti u velikoj je panici da bi mogao da ostane bez premijerske fotelje, pa, da bi sačuvao vlast, pribegava radikalnim merama, među kojima su i pretnje ratom i sukobima, ali i prognoziranje trećeg svetskog rata na zapadnom Balkanu. On zapravo taktički pribegava širenju panike i mesecima unazad priča kako je sukob sa Srbijom sve izvesniji.

foto: Kurir/Zoran Šaponjić

Ovo smatraju i njegovi politički protivnici na samoproglašenom Kosovu, poput predsednika Demokratskog saveza Kosova Ljumira Abdidžikua, ali i politički analitičari. Abdidžiku je, posle Kurtijevog intervjua za italijansku Republiku, u kome je opet rekao da postoji rizik od novog sukoba između tzv. Kosova i Srbije, istakao da Kurti želi krizu i da je u panici jer mu rejting pada i uopšte ne vodi računa koliku štetu ovim zapaljivim izjavama nanosi tzv. Kosovu.

Gosti Kurir televizije koji su govorili o ovoj temi bili su novinar Zoran Vitorović i Zoran Anđelković, bivši predsednik izvršnog veća KIM.

foto: Kurir televizija

- Zemlje Kvinte su nosioci realizacije priznanja tzv. Kosova. Sve drugo je za njih sporedno. Englezi su tu bili, otpočetka, dakle ne govorimo o Amerikancima, najagresivniji oko priznanja. Vršen je pritisak na razne zemlje u svetu. To je njihovo čedo - rekao je Zoran Anđelković.

foto: Kurir televizija

Novinar Zoran Vitorović osvrnuo se na jedan užasan događaj iz devedesetih godina.

- Sve mi ovo liči na neke stereotipove oglašavanja medija (austrijskih i nemačkih, prim.aut) kakve smo imali prilike da vidimo devedesetih. Godine 1993. kada je bila ona velika antisrpska histerija, pijemo kafu, i pazite sad na sastav kolega Žarko Rakić, dopisnik u to vreme Politike, sada je penzionisan kao glavni i odgovorni urednik Politike, Rifat Buzuku iz Koha Ditore, Sandra Poša, iz Hrvatskog radija i ja. Konobar dolazi stavlja kafu Rifatu prvo, ali pošto mi govorimo na našem jeziku da se razumemo konobar kaže: "Srpske svinje, vama nema kafa" i uzima Rifatu. Čovek kaže, kakve ja veze imam sa njima, ja sam Albanac. Ali, to je bila ta psihoza, to je bila slika i sad se pojavljuje ta priča "militantni Srbi" - ispričao je novinar Zoran Vitorović.

foto: Kurir Televizija

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:16 HRVATI ODBIJAJU DA SARAĐUJU Mnoge srpske porodice i dalje čekaju ISTINU O SUDBINI NAJMILIJIH Zločina je bilo i u BiH i na KiM