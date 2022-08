KURTIJEVA TAKTIKA ŠIRENJA PANIKE NA BALKANU! Narodni poslanik Drecun i diplomata Milivojević: Kurti želi da izazove sukobe

Kosovski premijer Aljbin Kurti u velikoj je panici da bi mogao da ostane bez premijerske fotelje, pa da bi sačuvao vlast pribegava radikalnim merama, među kojima je i pretnja ratom i sukobima, ali i prognoziranje trećeg svetskog rata na Zapadnom Balkanu.

On zapravo taktički pribegava širenju panike i mesecima unazad priča kako je sukob sa Srbijom sve izvesniji. Ovo smatraju i njegovi politički protivnici na Kosovu, poput predsednika Demokratskog saveza kosova, ali i politički analitičari.

- Treba tražiti dogovor kako bi funkcionisala sloboda kretanja kao što je bilo i do sad dok se Kurti nije odlučio za "reciprocitet". Ne postoji šansa da Srbija prizna nezavisnost Kosova, sve ostalo je na stolu. Ponavljam, nema šanse da Kurtijeva priča o državnosti prođe. Mogu samo da rastu tenzije. Odgovornost je na onima koji tolerišu sve ovo, prvo Vašington pa redom. Kvinta treba da kontroliše Kurtija, Priština finansijski zavisi od zapadnih centara. Podrška Kurtiju je pritisak na Srbiju - rekao je Milivojević.

Narodni poslanik Drecun smatra da Kurti vuče jednostrane poteze i da želi da izazove sukobe.

- Nije ovo pitanje reciproteta već o jednostranim odlukama koje donosi Priština. Kurti vuče jednostrane poteze, on je avanturist i hoće da izazove sukobe. On je nasiljem došao na vlast i on zna samo tako da funkcioniše. Razgovori treba da se vrate pod okrilje UN. Evropska demokratija ne može da donosi samostalno odluke. Cela Kvinta je za to da je priča sa Kosovom završena. Izgleda da postoje zemlje poput Nemačke i Velike Britanije koje ohrabruju Kurtija zato što imaju interese - kaže Drecun.

