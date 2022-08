ZORANA MIHAJLOVIĆ ZA KURIR TV: Srbija je potpuno bezbedna, ruski gas niko neće zaustaviti, IMAMO JOŠ JEDNU MOGUĆNOST

Izgradnja gasne interkonekcije Srbija-Bugarska strateški je važan projekat za energetsku bezbednost i jedan od trenutno najvažnijih projekata u našoj zemlji. Srbija je izgradila gasovod Balkanski tok i dobila još jedan pravac snabdevanja gasom, ali i dalje ima samo jednog dobavljača.

O ovoj temi je za jutarnji program "Redakcija" Kurir televizije govorila potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike - Zorana Mihajlović.

- Srbija je uradila sjajnu stvar. Sada imamo samo jedan pravac dotoka gasa, da je taj pravac tamo kroz Ukrajinu koji imamo sve ove godine, dakle, Ukrajina - Rusija - Mađarska - Srbija, Srbija bi danas bila u ozbiljnom problemu da nije završila još jedan tok i mi sada gas dobijamo preko Bugarske i svakog trenutka smo prilično bezbedni u odnosu na neke druge države - rekla je Zorana Mihajlović u jutarnjem programu Kurir televizije i dodala:

- Ono čime se sada bavimo je to da što pre završimo interkonekciju Niš - Dimitrovgrad. U isto vreme ministarstvo pregovara o zakupu kapaciteta sa Azerbejdžanom da bi sledeće godine kada se ta interkonekcija završi Srbija mogla da kaže da imamo i ruski gas. Niko neće zaustaviti ruski gas bez obzira na to koliko priča bilo i šta se sve dešavalo, ali imamo mogućnost da koristimo gas iz Aleksandropolisa, ako se sećate tu je predsednik bio na otvaranju na početku radova. Između ostalog imamo mogućnost korišćenja i tog gasa. To mnogo znači za energetsku bezbednost države, kada znate da ne zavisite od jednog dobavljača, nije uopšte važno ko je dobavljač - rekla je ministarka Zorana Mihajlović.

