VUČIĆ UPOZORAVA: Albanci planiraju likvidacije na severu KiM, naše službe sve znaju, nećemo im dozvoliti da pucaju na Srbe

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se danas sa mladim sportistima učesnicima kampa "Srbija te zove 2022" koji je okupio najmlađe sa Kosova i Metohije i iz Republike Srpske i dijaspore.

Predsednik je nakon susreta komentarisao predstojeći dijalog sa premijerom privremenih institucija u Prištini Aljbinom Kurtijem i rekao da je veoma skeptičan po ostvarivanju bilo kojih rezultata.

- Oni sve što su rekli, jeste da će da nameću svoju volju. Njih briga šta će i da kaže Beograd. Pa ne znam ni čemu služi dijalog?! One koji su rekli da treba da se razgovara o ZSO, kao i da ona mora da bude u skladu sa ustavom Kosova, evo da ih upitam, da li se šale? Što smo onda pregovarali - upitao je Vučić.

Kako kaže, ubismo se mesecima, a Albanci traže da bude u skladu sa ustavom Kosova, onda nam, dodaje, ništa ne treba.

- Žele da izvrše pritisak na Srbiju. Više puta sam ukazivao na izjave koje pripremaju teren u kojima valjda žele da me obaveste kako će oni to sve da sprovedu u delo. Ok, kažite nam da pravo ne postoji, da vas ne interesuje Rezolucija 1244, kao i pravo UN, koje toliko spominjete kada je sukob u Ukrajini u pitanju, ali kada je u pitanju ovaj deo Evrope i sveta, to vas ne zanima - rekao je Vučić i poručio Kvinti da nećemo učestvovati u uništavanju svoje zemlje.

Kako kaže, mogu da urade šta žele, ali to neće biti uz blagoslov i saglasnost Srbije:

- Verujem da će u septembru da se ide u Skupštinu da se analizira situacija o KiM. To je naša obaveza. Ljudi treba da čuju šta je naša obaveza i nadam se da će razum da preovlada.

Vučić je rekao i da Priština planira likvidaciju Srba na severu KiM i naglasio da nikome neće dozvoliti da nikakvu vatru otvara po bilo kome.

- Znam šta su planovi, molim ih da ne planiraju to da rade, naše službe znaju šta su im planovi! Da ne planiraju da hapse nekog na Severu... Moja molba ljudima iz Kvinte je da ne rade to. Nemojte da vas Kurti laže, nije bilo nikakve pucnjave sa Severa. Nećemo dozvoliti nikome da otvara vatru po bilo kome, pa ni NATO. Molim ih da ne pomišljaju da tako nešto urade.

Predsednik je dodao da ide u Brisel da razgovara, ali da ne očekuje ništa od tog sastanka.

- Ne nadam se nikakvom rezultatu, ali idem da razgovaram. Ako bude sve u redu i ne bude problema, da se završi na miran način, da budemo svi srećni. Ako misli da će da maltretira ljude to neće proći - rekao je Vučić.

