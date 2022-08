OVAKO KURTI KORISTI RAT U UKRAJINI ZA SVOJU PROPAGANDU Smajlović: Ako pričate protiv Putina dospećete u medije! IMA SAMO 1 CILJ

Kurti podiže tenzije time što politiku Beograda naziva "agresivnom" te ocenjuje da bi mogla da se pretvori i u napad na lažnu državu Kosovo! Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić rekao je da pokušavaju da iskoriste kampanju u Ukrajni kako bi ispalo da Srbija želi da ratuje.

Stručnjaci smatraju da Zajednica srpskih opština mora da se realizuje onako kako je dogovoreno, u skladu sa Briselskim sporazumom, a ne sa "fantomskim ustavom lazne države Kosovo" ili nekim naknadnim pravnim izvorom, koji se traži po želji onih koji treba da sprovedu svoj deo tog sporazuma potpisanog pod patronatom Evropske Unije. Jedno je sigurno, da Aljbin Kurti želi da destablizuje region i izazove rat koji će imati velike posledice po celu Evropu kojoj nisu potrebna nova ratna žarišta, nakon svih kriza koje trpe njihovi građani.

Gošća Kurir televizije bila je novinarka Ljiljana Smajlović.

- Aljbin Kurti je čovek koji je dan pre one poslednje krize rekao moja je odluka o registarskim tablicama neće dovesti ni do kakve destabilizacije na Ksovu i Metohiji. Pa smo onda videli da je Stejt department reagovao. Kurti je rekao da neće o tome da razgovara - rekla je Ljiljana Smajlović i dodala:

- Ono što je bitno po mom mišljenju to je da je Kurti dosta dao intervju Rojtersu: on kaže da šta god čujete da se dešava na Kosovu znajte da iza toga stoji Putin, i kaže kako je Putin na Balkanu opasan, jer je Srbija njegov glavni saveznik na Balkanu, ako je Putinu u interesu da počne rat, onda je i Srbiji u interesu da počne rat. To je neko glupo Kurtijevo objašnjenje. Kurti pokušava da se priključi onom glavnom narativu na zapada. Ako nešto kažete protiv Putina dospećete u vesti, dobićete intervju. On pokušava da poboljša svoje pregovaračke pozicije. On pokušava da iskoristi rat u Ukrajini. I pokušava da kaže da je Srbija kriva, a jasno je da nije tako - rekla je Smajlović.

