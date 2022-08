KURTI UMESTO SARADNJE BIRA RAT, U TOME NEMA PODRŠKU NI SVOG NARODA: Vesić o predstojećem sastanku u Briselu

Narodni poslanik Srpske napredne stranke Goran Vesić izjavio je da ne očekuje veliki pomak od predstojećeg sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Aljbina Kurtija.

- Razlog zašto od predstojećeg sastanka na žalost ne očekujem ništa, jeste taj što je za dijalog potrebno dvoje. Sa jedne strane imate predsednika Vučića koji je otvoren za dijalog, koji nije odbio ni jedan razgovor, išao je da razgovara i sa Kurtijem i sa njegovim predhodnicima. Uvek je bio bio spreman da razgovara i da napravi kompromis u interesu mira. Opet na drugoj strani imate Kurtija koji ne želi dijalog, juče je predsednik Vučić najavio šta Kurti planira na severu Kosova i to je samo nastavak onoga što je pokušao 31. jula na 1. avgust nastavak svih onih aktivnosti od kada je premijer - rekao je Vesić za TV Prva.

On je ocenio da je na čelu privremenih institucija u Prištini čovek koji ili ne želi da razume, ili čak namerno ne razume procese koji se dešavaju na Balkanu.

foto: Zorana Jevtić, Kurir.rs/Z.Š.

- Dakle mi na Balkanu imamo proces “Otvoreni Balkan”, u kojem učestvuju Srbija, Severna Makedonija i Albanija. To je proces u kojem se ukidaju pasoši, gde se stvara zajedničko tržište robe i kapital i gde zajednički kreiramo svoju budućnost. Kurti umesto da bira saradnju i komunikaciju sa drugima on bira rat i pokušaj da se izazovu sukobi. Nažalost, on to radi iz unutrašnjih političkih razloga, zato što je izgubio lokalne izbore a nema svojim biračima šta da ponudi. Za razliku od Srbije, gde predsednik Vučić svojim građanima obezbeđuje povećanje životnog standarda, nove fabrike, povećanje penzija, povećanje minimalca, veće plate za zaposlene u upravi, nove puteve... Kurti svojim građanima nudi rat i sve dok je on na čelu privremenih institucija mi ćemo uvek imati probelm sa čovekom koji umesto saradnje bira rat - smatra Vesić.

Kako je naglasio, Vučić sigurno odlazi na briselski sastanak sa dobrom verom i željom da se napravi prvi pomak.

- Kao što je uvek govorio i govoriće: Bolje sto dana pregovarati, nego jedan sekund ratovati. Nažalost, zbog svega ovoga nisam uveren da će doći do nekog pomaka, jer imate jednu apsolutno apsurdnu situaciju gde svi građani iz Tirane mogu sa ličnom kartom da dođu i rade u Beograd i obrnuto, ali zato se našao tamo neki Kurti da zabrani da u Prištinu idemo sa ličnom kartom i to nije normalno. Za Kurtija je Otvoreni Balkan smrtna kazna, jer pokazuje da Albanci i Srbi mogu da sarađuju, da nemamo nikakv problem. Kao što sarađujemo sa Albancima iz Albanije možemo i sa Albancima sa Kosova, ali to ne želi jedan čovek, Aljbin Kurti, čak je i po istraživanju javnog mnjenja na KiM većina Albanca protiv onoga što Kurti radi. To vam samo jasno govori da običan narod ne želi rat i sukob, već mir i saradnju - zaključio je Vesić.

Kurir.rs