(UŽIVO) VUČIĆ: Nisam hteo na more u Hrvatsku, neću tamo dok sam živ! Želeo sam u Jasenovac!

Od 1. januara ceo javni sektor dobija povećanje do 13 odsto, VOJSKA ČAK 25 ODSTO!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da više desetina hiljada ljudi iz Srbije svake godine letuje u Hrvatskoj, i zapitao čime se to zamerio tim ljudima.

- Šta sam ja uradio? Oni već letuju, pokazali su svoj stav. Da li ja smem da mislim i imam svoj stav. Ja mislim da je to suština jednog slobodnog i demokratskog društva. Postavili ste i jedno drugo pitanje. Što se zameram nekome? Ne zameram se nikome, ali ja ne želim da se dodvoravam ljudima kao drugi političari - kazao je predsednik.

On podseća da su mnogi političari podržavali sve proteste, bez obzira na razlog.

- Pogledajte Broza: "Studenti su u pravu". Pomiluješ nekoga po glavi i nastaviš. Ja nisam takav. Moja deca će teško tamo ići na odmor, a za Vukana se nadam da će drugačije gledati na stvari. Ja ništa nisam ni objavio za Jasenovac, a oni su rekli: "Ej pa nije ti to odlazak na more". Ja sam tamo hteo da odam poštu i zapalim sveću srpskim žrtvama. Jel treba da podilazim ljudima i da zaboravim magnum krimen koji se dogodio, da bih dobio deset hiljada glasova više - zapitao je Vučić.

foto: Printscreen/Prva TV

Predsednik je rekao da su neki govorili o Srbiji sve najgore, a da su malo toga doživeli od naše zemlje.

- Ne zaboravite, moj otac nikada oca nije video. Rođen je slučajno, u jednoj školi. Čak mu ni datum nisu upisali. Išli su vozom od Požege do Zemuna, i ovde ih je Nedićeva vlast prihvatila, u Crkvencu blizu Despotovca, gde ga je majka rodila. Ja sam bio vezan za majku, moju baku, i provodio sam po nekoliko meseci godišnje u Čipuljiću. Videli ste sve kuće koje su tamo spaljene.

Predsednik je ponovio da neće ići na more u Hrvatsku "dok je živ".

Vučić dodaje da je i crkva spaljena, i to čak četiri puta kroz istoriju, i da on ne vodi politiku koja je protiv Hrvata, ali da ne sme da zaboravi šta je činjeno našem narodu tokom Drugog svetskog rata.

- Ja nisam želeo da unosim te lične stvari u politiku, i zato od mene niste čuli nijednu vest. Hrvatski mediji se bave onime što ja radim ili ne radim. Pa je jedan od bivših zatvorenika u Petrinji rekao kako se seća mene. Srećom našli su drugog, koji je rekao da me nikada nije video, kao što i nisam. A to su uradili kada sam prvi put rekao da hoću da idem u Jasenovac - rekao je predsednik.

Jedan razlog za napade iz Hrvatske je poseta Jasenovcu, a da je drugi Petrovačka cesta, ističe on.

- Naša deca su ubijena, a oni su bez stida i srama izašli i rekli da je to Vučićeva provokacija i provokacija Beograda. Oni mene ne mogu da kupe, mene ne interesuje koga ćete da slikate na jahtama i peškirima u hrvatskoj, meni ne možete ništa da kažete. Mislili su da ću da se uplašim nekog ispitivanja. Čega? Laži i gluposti. Ovo je moj lični stav, ja neću da idem na more, dok sam živ neću ići tamo, a da li će se možda nešto promeniti kod mog najmlađeg dete to ćemo da vidimo - dodao je Vučić.

foto: Printscreen/Prva TV

Predsednik je rekao da je ponovo tražio da poseti Jasenovac, i da je bio iznenađen kada je Milanović priznao da je Vučić prvi predsednik koji je hteo da poseti stratište.

- Mi nismo imali ulicu posvećenu Jasenovcu, ni crkvu ni spomenike. Kod nas je uvedena moda da ne smemo da pričamo o tome. Ja sam pitao mnoge režisere da li hoće da naprave film o Jasenovcu. I sve su pričali samo da to ne urade, osim Gage Antonijevića - kazao je on.

Vučić podseća i na sramne izjave povodom Jasenovca i Petrovačke ceste, gde se piloti koji su počinili zločin proglašavaju herojima.

- Strašan si heroj što si ubio decu od 7 i 9 godina. Svaka ti čast na herojstvu - ironično je prokomentarisao predsednik.

On je potom prokomentarisao dezinformacije o navodnoj izgradnji ruske vojne baze u Srbiji, koje su uglavnom širene u regionu.

- Kažu Putin mene ponižava, i Rusija. A oni u NATO, i imaju i američke i albanske vojnike na svojoj teritoriji kad god to zatreba. To je valjda za ponos, a mi da imamo nekog drugog, to je poniženje. Srbiji nisu potrebne nikakve vojne baze, Srbija će sama da brani svoju državu i narod, da gradi savezništva, i da se ne stidi dobrih odnosa sa Rusijom, Amerikom i Kinom. Sami ćemo da brinemo o sebi - istakao je predsednik.

Vučić kaže da je on vrhovni komandant još pet godina, i da ga niko neće naterati da Srbija napravi vojnu bazu na svojoj teritoriji.

Što se vojske tče imam izvanrednu vest za vojna lica, od 1. janura imaće povećanje između 12 i 13 odsto, dok će za vojsku biti povećanje 25 odsto.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je na Instagram profilu "buducnostsrbijeav" svoje televizijsko gostovanje.

On večeras u 21 čas na TV Prva govori o svim aktuelnim temama.

Kurir.rs