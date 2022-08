VUČEVIĆ: Važnije od imena mandatara su vesti o povećanju penzija i plate zaposlenima u Vojsci Srbije

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je, govoreći o novim okolnostima u svetu i geostrateškom zemljtresu izazvanom ratom u Ukrajini, rekao da Srbija vodi samostalnu i nezavisnu politiku.

- Kada pogledate SAD, Kinu i Rusiju, svi su ekonomski povezani. Ono što je važnije od pitanja mandatara je ono što su predsednik i Vlada najavili neverovatno dobre vesti, a to je da je Srbija spremna da od 1. oktobra krene sa prvim stepenom povećanja penzija i nastaviti sa 1. januarom, gde će naši penzioneri imati 19,3 i 20,2 procenta veće penzije. Ponekad zvuči nestvarno koliko je veliki uspeh. Plate u javnom sektoru će rasti. A odluka države je i da se menja minimalna zarada i biće 40.000 dinara. Da se podsetimo, pre 10 godina ona je bil 16.000 dinara. Menja se kompletno na bolje ekonomija države. Ono što smo čuli od predsednika Srbije sinoć je da će Vojska Srbije dobiti povećanje plate od 25 posto. Vojnik koji ima platu od 60.000 dinara sa povećanjem od januara imaće 75.000 dinara. Mi nismo ugrozili ovime ugovor iz Mastrihta, mi menjamo na bolje duh i karakter Srbije. Srbija mora da ide u korak sa savremenim svetom. Pogledajte brzu prugu Novi Sad- Beograd – kaže Vučević.

Gledaću da kad god mogu u Beograd dolazim brzim vozom

- Nekoliko puta sam putovao brzim vozom i gledaću ako budem dolazio češće u Beograd poslovno, gledaću da dolazim jednom ili dva puta nedeljno vozom. Jer sećam se da sam '93 godine putovao Novi Sad- Vranje 13 sati. A sada imate voz za 35 minuta.

Mirno spavam, trudio sam se da dobro radim. Ne smetaju mi različita mišljenja, ali smeta mi kad cepaju srpsku zastavu

-Bolje razumem kroz šta prolazi Vučić. Ja mirno spavam, jer znam da sam sve dobro uradio. Nemam nikakvu dilemu, nijednog trenutka nisu otvorili nijedan vid sumnje da sam nešto loše uradio. Ne smeta mi da ljudi različitio razmišljaju, već mi smeta kada neko napada policiju, odbornike, smeta mi kada neko preti arhitektama i inženjerima, kada neko sprovodi nasilje. Smeta mi zbog zabrinutosti kuda mi to idemo. Najviše mi smeta kada neko cepa srpsku zastavu i da se pritom zalažete za bolju Srbiju. Ne, vi je mrzite. Pogledajte rezultate. Nismo uveli sankcije Rusima, Završili smo balkanski tok gasovod, doveli nemačke kompanije jer su najboilji poslodavci, pokazali da sam Severnom Makedonijom možemo da funkcionišemo zajedno da imaju iskrenu braću u Srbiji - rekao je Vučević za TV Pink.

Zar nije prirodno da Srbi pričaju o svojim žrtvama

- Ono što je dobro u moru složenih okolnosti, njihovi predstavnici su imali manje zapaljive izjave od evropskih predstavnika, ali naravno da navijaju za nezavisno Kosovo. Ali, verujem da oni nemaju ništa od toga da dođe do konflikta. Ako mislite da ćemo da čekamo da nam proterate Srbe i ako nam opet crtate traktore nećemo to raditi. Skandalozna je i izjava Mila Đukanovića, da Srbi u Crnoj Gori vide kako su prošli u Hrvatskoj. Ko će da čuva srpske nacionalne interese ako neće Srbija. Dajte Srbima u Crnoj Gori prava koji imaju Albanci u Severnoj Makedoniji. A ima više Srba u Crnoj Gori. Sa hrvatske strane postoji veći animozitet prema Srbima, nego u Srbiji prema Hrvatima. I mi treba da razumemo da smo nekome nanosili bol i da to nije trebalo da radimo, ali to je bilo i sa druge strane. Ono što je danas problem za Hrvatsku je ekonomsko snaženje Srbije i pokušaj da nam niko ne zameri što oplakujemo naše žrtve. Zar nije prirodno da srpski narod priča o svojim žrtvama? Šta je neprirodno da Vučić položi cveće ili zapali sveće u Jasenovcu? Idemo na Pag da se kupamo, ali ne govorimo da je tamo postojao logor. Ne pričamo da su imali dečije logore. Kako deca Kozare ostadoše bez roditelja? Mi imamo deo zastupljene javnosti da ne treba decu da učimo o tome. Treba da nas vode u budućnost, ali da znaju o prošlosti. Kada sam ja učio sve je bilo pod velom bratstva i jedinstva. Neka letuje ko gde hoće, predsednik Vučić je samo rekao da on ne želi tamo da letuje, već da samo ode u Jasenovac. Srbija će sve uraditi da sačuva svoje građane i dostojanstvo. I kada dođe vreme za to, dobićemo srpsku Vladu, koja će čuvati nacionalne interese - zaključuje gradonačelnik Novog Sada.

