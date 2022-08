KURTIJEV PLAN: Priština zatvara sve pravce na koje bi naše snage ušle na Kosovo i Metohiju da zaštite Srbe!

Obaveštajne službe bezbednosti Srbije primetile su pojačano delovanje i kretanje takozvane vojske Kosova, koja pokriva i zatvara pravce mogućih ulazaka naših snaga na KiM ukoliko bi do tako nečeg moralo da dođe radi zaštite našeg naroda u južnoj pokrajini.

Hoće nerede

To je juče upozorio narodnik poslanik i doskorašnji predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun, koji ističe da su namere Prištine da izazove potpuni haos na KiM veoma ozbiljne. Kako kaže za Kurir, to pokazuju svi obaveštajni podaci sa terena do kojih su naše službe bezbednosti došle u poslednjih nekoliko dana.

Predsednik Vučić otkrio Žele likvidaciju šestoro ljudi Vlasti u Srbiji znaju imena osoba koje Priština želi da likvidira, a u pitanju je šest ljudi koji su označeni kao „vođe otpora“, saopštio je preksinoć predsednik Srbije Aleksandar Vučić. - Ja sam izašao u javnost da bih sprečio to, to je jedan od razloga. Oni će nastaviti sa svojim akcijama i neće se umiriti dok ne završe sever Kosova. Na silu možda možete sve, osim što vam nećemo dozvoliti pogrom i ubijanje. A sve ostalo i ovako radite silom. A ja da vređam ovog mučenog Kurtija, ne mogu - rekao je on.

Priština je, kaže on, osim što šalje specijalne snage na sever KiM - bez saglasnosti Kfora i predstavnika lokalnih zajednica, što je preduslov za tako nešto - naredila i pojačano delovanje jedinica takozvane vojske Kosova, koja raspoređuje svoje pripadnike na mesta koja bi mogla da posluže za prebacivanje i ulazak naših snaga na KiM ukoliko bi bila neophodna zaštita našeg naroda.

- Obaveštajni podaci pokazuju da Albanci, osim što pokrivaju mesta na kojima bi moglo da dođe do ulaska naših trupa, uveliko pripremaju gerilske akcije, izviđaju teren na severu KiM, pogotovo oko administrativne linije, ali i „po dubini“, i traže pogodne kote sa kojih bi mogli da izvedu napade. Oni imaju i naoružanje i dobro obučene snajperiste koji su spremni da sprovedu likvidaciju viđenijih Srba na KiM i tako izazovu haos - objašnjava Drecun.

Dodaje da Priština već duži period želi da kriminalizuje desetak viđenijih Srba na KiM, jer oni imaju veliki ugled u narodu i spremni su da u kratkom roku organizuju ljude i otpor suludim merama i odlukama Prištine.

- Pod izgovorom borbe protiv kriminala, sada vidimo da Priština priprema i njihovu likvidaciju. Smatraju da će sa obezglavljenim srpskim stanovništvom lakše sprovesti svoju krajnju nameru, a to je pun suverenitet u svim delovima Kosova - naglašava Drecun.

Kurti sve nervozniji

Profesor Miroslav Bjegović, specijalista za pitanja terorizma i organizovanog kriminala, kaže za Kurir da planirane likvidacije Srba na severu KiM, na koje je upozorio i predsednik Aleksandar Vučić, predstavljaju čist akt klasičnog terorizma.

foto: Nataša Milenković

- Zaduženi da izvrše ove likvidacije su - a to pokazuju podaci dobijeni radom naših obaveštajnih službi na terenu - pripadnici kosovskih terorističkih ćelija, organizovanih od strane obaveštajne službe ŠIK - otkriva Bjegović.

On dodaje da je krajnji cilj tih terorističkih napada da se izazovu i prošire strah i panika među Srbima na KiM i pokrene srpski egzodus.

- Predsednik Vučić je javno otkrio da znamo šta spremaju i da su o tome obaveštene i zemlje Kvinte i NATO - kaže Bjegović, zaključujući da je kosovski premijer Aljbin Kurti sve nervozniji jer vidi da mu i SAD polako okreću leđa i svestan je da će biti pušten niz vodu jer Americi ne trebaju ekstremisti kakav je on.

(Boško Vukčević)