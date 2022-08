2 DANA DO SASTANKA VUČIĆA I KURTIJA! Stručnjaci analizirali za Kurir TV: Učinićemo sve da sačuvamo mir i stabilnost

foto: Kurir televizija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti, prihvatili su poziv visokog predstavnika Žozepa Borelja da dođu u Brisel 18. avgusta, gde će sa njima razgovarati specijalni izaslanik EU za dijalog Miroslav Lajčak.

Prof. dr Kajtez ističe da će Srbija učiniti gotovo sve da sačuva mir, ali isto tako da će taj mir žrtvovati ukoliko neko pokuša da se obračuna sa Srbima sa Kosova i Metohije.

- Ja verujem da će biti sastanak Vučića i Kurtija. Nema razloga da se ne sastanu, to bi tek bio fijasko. Mislim da će se sastati, to bi bilo dobro, razgovor je uvek dobar bez obzira koliko je on težak. Uvek je bolje razgovarati nego ratovati. Srbija će učiniti gotovo sve da sačuva mir, nama je mir potreban kao najviša vrednost. Jedino ono gde ćemo mi žrtvovati mir je momenat kada neko pokuša etnički da očisti Srbe na KiM. Mi ispod te linije ne možemo. Sve drugo, pokazali smo maksimum strpljenja, trpeljivosti, korektnosti, kompromisa. Dovedeni smo do zida i pokušaćemo da izađemo odatle. Srpska strana uvek ide na pregovore koji su uvek već unapred osuđeni na propale. Ono što je problem i gde je najslabija strana jeste EU. EU je nemoćna, ona pokušava da bude medijator ali njena realna moć je gotovo nikakva i oči su sve uprte u Ameriku. Kada je pozicija Amerike u pitanju, iz izjave ambasadora Hila može se videti da se vrši dodatni pritisak na Beograd. On kaže da očekuje napredak u pregovorima i da bi trebalo razmotriti početak predloga o zajednici srpskih opština. Ova diplomatska ofanziva ide ka pritiskanju srpske strane, mi više ne znamo šta još možemo da uradimo i kakav još ustupak da napravimo - rekao je gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije prof. dr Kajtez.

"Srbija neće preduzeti ni jedan korak koji će narušiti mir", rekao je Beriša.

- Kurti uvek pred same razgovore izaziva incidente i onda stane na jednoj poziciji iz koje ne ide ni napred ni nazad. Dobro je što će predsednik razgovarati sa njim, ali ja više nada polažem u mentore Aljbina Kurtija. Kurti je samo jedan čovek koji je na dežurstvu, tu politika i razgovor ne treba da se vodi sa njim nego sa onim ljudima koji će biti u susednoj sobi. Predsednik je stao na front svima. Srbija neće preduzeti ni jedan korak koji će narušiti mir, ali takođe neće ni dozvoliti novi pogrom - kaže predsednik Matice Albanaca u Srbiji.

