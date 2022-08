PREDSEDNIKA VUČIĆA OČEKUJU VAŽNI RAZGOVORI! Goran Vesić o aktuelnim temema na Kurir TV: Evo šta očekuje od sastanka u Briselu

Član Predsedništva SNS-a, Goran Vesić istakao je da je veoma srećan što će mandatar Vlade Srbije biti iz redova SNS.

Goran Vesić naveo je i da od razgovora Aljbina Krutija i predsednika Srbije Aleksandra Vučića ne očekuje previše, ali da je svima u interesu da se održi mir i stabilnost na ovim prostorima.

- Ako EU želi da reši problem na Kosovu i Metohiji oni moraju da reše problem ZSO. Predsednika Vučića očekuju važni razgovori, a od sastanka sa Aljbinom Kurtijem ne očekujem ništa. Od ambasadora Hila čuli smo da se očekuje od albanske strane da poštuje Briselski sporazum - kaže Goran Vesić u jutarnjem programu Kurir televizije.

On je istakao da sukob na Kosovu i Metohiji ne odgovara bukvalno nikome u Evropi, te da treba razmisliti ko ih zapravo podstič i za koga Kurti radi.

- Mi želimo mir i dijalog. Srbija nije ni jednim potezom raspirivala sukobe. Uvek smo razgovarali, nisam optimista po pitanju sutrašnjeg razgovora - rekao je Goran Vesić.

Član Predsedništva SNS istakao je da Aljbin Kurti ne nudi ništa svojim građanima, sem rata, što je veliki problem ne samo za Srbiju, već i za Evropu.

- Ovde imate dve politike koje su suprotne. Imate politiku mira, koju sprovodi naša zemlja i politiku koja propagira rat, a ako imate dogovor, morate da imate dve strane - kaže Goran Vesić.

Izbori u Crnoj Gori

- Zadovoljan sam što je potpisan Temeljni dogovor sa Crnom Gorom. Da bi on pao, mora da pokaže izborna volja građana, a svi znamo šta je izborna volja građana u Crnoj Gori. Kada imate političare koji su protiv Temeljnog dogovora, onda imate političare koji žele destabilizaciju na ovim prostorima - rekao je Goran Vesić, koji je istakao da Crna Gora mora da uđe u Otvoreni Balkan,

Tragedija na Cetinju

- Vladimir Božović je ambasador Srbije u Crnoj Gori, a nepoštovanje Srbije je komentarisanje ko će Srbiju predstavljati. Mi drugog ambasadora nemamo - kaže Vesić.

Nova vlada posle Brisela

- Izbor ambasadora se suzio na dve ličnosti. Ana Brnabić je sjajan premijer, ona je odlično vodila vladu ovih godina. Miloš Vučević je gradonačelnik Novog Sada i svoj posao obavlja savršeno. Posebno sam srećan što je mandatar iz SNS-a - kaže Vesić, koji je naveo da je tehnički moguće da do kraja avgusta dobijemo vladu.

Ne mogu da znam šta će odlučiti mandatar, tako da ne znam koje će mesto meni biti namenjeno, istakao je Goran Vesić.

- Ljudi vole da vide promene, a neophodno je da imate sposoban tim. Čeka nas teška zima, biće teški zadaci i najvažnije je da ti ljudi koji vode vladu budu jako sposobni. Na nas mogu da utiču neke stvari za koje nismo ni krivi, ni dužni - kaže Goran Vesić.

Pomoć porodici Gaćeša

- Pročitao sam vest o četvorkama i vest me je jako ganula. To je divna vest i trudio sam se da nađem rešenje za takve slučajeve kada god imamo situaciju koja je van okvira zakona, pa sam sada odlučio da od svoje plate od 1. septembra, pa do punoletstva ove četiri devojčice odvajam 25.000 dinara svakog meseca. I inače sam polovinu svoje plate davao jednoj devojčici koja je vrhunska violinistkinja i davao sam i u razne humanitarne svrhe, a sada ću 25.000 dinara davati ovim devojčicama. I pored toga Tanja Popović, direktorka fondacije Gnezdo me je kontaktirala i rekla da će obezbediti nameštaj za stan i kuću u kojoj živi porodica. Nadam se da će im pomoć koju ću im ja davati i pomoć od "Gnezda" značiti i pokazati da nisu sami i da će podstaći i druge da im pomognu. Najvažnije je da su majka Marija i bebe dobro i da ima ljudi koji će im pomoći. Uvek sam se trudio da budem deo rešenja. Mi kao društvo moramo da se držimo zajedno i što se rešenje polako nalazi - rekao je Goran Vesić.

