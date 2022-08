Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti sastaju se danas u Briselu u novoj rundi dijaloga o normalizaciji odnosa, uz posredovanje EU, posle više od godinu dana.

Drecun je skrenuo pažnju na izjavu ambasadora Kristofera Hila koji kaže je ovaj sastanak dugo pripreman.

- Briselski sporazum treba da se sprovodi, to je dobar stav. Ali, po Kosovskom Ustavu da se sprovodi, to nije dobar stav. Ukoliko Briselski sporazum nije u skladu sa Ustavom na Kosovu, onda Ustav mora da se menja. Ne može da se menja Briselski sporazum. Zato je stav Amerike kontradiktoran, mislim da ohrabruju Kurtija. Nećemo pristati na tu vrstu političke trgovine koju žele da nam prodaju Amerikanci. Model je definisan, Briselski sporazum, sporazum o zajednici srpskih opština i samo treba da dobršimo taj proces. Sve ostalo je neprihvatljivo za nas. Samo želimo da ispune ono na šta su stavili potpis. Niko ih nije bio po ušima da potpisuju to. Vidimo da je Lajčak sinoć bio poprilično optimističan. Interesanta je izjava ambasadora Hila da je ovaj sastanak dugo pripreman. Sada imamo Kvintu, posebno SAD, NATO, EU i razgovaralo se dosta izgleda o tome i svi su optimistični. Mislim da prvo treba da se izbegne mogućnost izazivanja krize - rekao je Drecun.

04:31 SAMO ŽELIMO DA SE POŠTUJE BRISELSKI SPORAZUM! Drecun: Interesanta je izjava ambasadora Hila, pripremali su se dugo za sastanak

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:14 NE MOŽEMO SAMO PRAVITI USTUPKE! Uoči razgovora u Briselu: Sutra nemamo sagovornika, sutra imamo ekstremistu preko puta Vučića