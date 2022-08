PRIŠTINA TRAŽI NERALNO: Stručnjaci o situaciji na KiM! KURTI SE PRERAČUNAO, AMERICI NE ODGOVARA SUKOB, PROBLEM JE NA DRUGOM MESTU

Danas se u Briselu održava nova runda dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou posle više od godinu dana. Pre sastanka sa Aljbinom Kurtijem, predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je juče sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom. Vučić je poručio da ćemo nastaviti da poštujemo mandat Kfora, kao i da su za nas mir i stabilnost od presudnog značaja.

Ističe da je generalnom sekretaru NATO-a dostavio listu upada specijalnih prištinskih jedinica na sever KiM, kao i spisak svih incidenata i napada na srpsko stanovništvo. O pregovorima predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Aljbina Kurtija danas su za televiziju Kurir govorili Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost i Vladislav Jovanović, bivši ministar inostranih poslova.

- Taj sastanak u Briselu nije podupret nekim racionalnim razlozima, on je koristan kao taskav i treba ga iskoristiti za korak napred - rekao je Vladislav Jovanović, bivši ministar inostranih poslova i dodao:

- Priština ima, pak, svoje zahteve koje su nerealni, ne samo u odnosu na nas, nego i za polovinu sveta. Sa druge strane domaćini su već fiksirali svoj cilj, da dođe do uzajamnog priznanja.

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost, ističe da je Srbija uvek bila za mir, dijalog i razgovor, dok druga strana nije.

- Kurti se oseća silno zato što iza svojih leđa ima najjaču svetsku silu, i da mu je samim tiv sve dozvoljeno. Ono što jeste neka šansa za srpski interes je mir, u našoj državi, i u našoj južnoj pokrajini, a on se u svojim procenama zna i preračunati. I to se videlo nekoliko puta, poslednjih godina. On u ove avanture ulazi zato što ima manje ili više eksplicitnu podršku određenih centara moću, pogotovo pojedinih prestonica unutar Evropske unije. Određene prestonice Evropske unije imaju više nego izraženo razumevanje za Kurtijeve stavove. Siguran sam da Pariz nije jedna od tih prestonica. Amerikancima, zbog svega što se dešava na istoku Evrope i zbog onoga što se zaoštrava na Pacifiku i Indo-pacifičkoj regiji njima ne odgovara neka destabilizacija - rekao je za Kurir televiziju Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost.

