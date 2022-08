VETERAN CIA OTVORENO O NAMERAMA SAD: Amerika provocira sukobe na Kosmetu, a evo i zašto

Bivši analitičar CIA i službenik Stejt departmenta Lari Džonson kaže da SAD pokušavaju da izazovu sukobe i u Kini i na Kosmetu, a ne samo u Ukrajini.

Na pitanje da li će Amerika pokušati da izazove još jedan rat, jer joj u Ukrajini "očigledno ne ide dobro", Džonson je rekao da SAD ne vode politiku diplomatije.

- Suština umeća diplomatije je u sticanju prijatelja i svođenju neprijatelja na minimum ili bar u njihovom uljuljkivanju. Umesto toga, uglavnom tokom Bajdenovog mandata, mada je bilo nekih u Trampovoj administraciji koji su pokušavali da spreče postizanje diplomatskih rešenja, SAD se ponašaju kao nasilnik. A na mestima poput Kosova tiho podstiču akcije koje bi bile provokativne za Rusiju, jer im je sada jasno da Rusija pobeđuje i da će pobediti u ratu u Ukrajini - rekao je veteran CIA za "Aktuelnosti" na TV Happy.

Prema njegovim rečima, vidi se da SAD ne preduzimaju nikakve mere obuzdavanja Ukrajine u granatiranju najveće nuklearke u Evropi, u Zaporožju.

foto: Printscreen/Happy

- Gledamo kako SAD prave provokaciju za provokacijom protiv Kine. Pretimo Indiji. To je postao način rada Bajdenove administracije i pretnje tipa: "Ili nam pomozi ili će biti svašta"! To je otprilike taj ton. Ali mislim da je otpor drugih zemalja značajan i impresivan. Kina insistira na tome da neće prihvatiti takve vrste uvreda. Slična osećanja ispoljava Indija. Tako da bih voleo da mi neko pokaže neko mesto na svetu gde je američki uticaj sad jači i više dobrodošao nego što je bio pre recimo dve godine. Mislim da smo otišli u potpuno suprotnom pravcu - kazao je Džonson.

Kada je u pitanju Kosovo i Metohija, Džonson je ocenio da ono što oni rade, ne rade na svoju ruku i dodao da, mada nije video dokumenta niti je upućen u planove, ali znajući kako te stvari funkcionišu, koordinacija između CIA i britanske obaveštajne službe tu igra veliku ulogu, baš kao što je igrala u Siriji.

- Pozadina provociranja sukoba ili rata sa Srbijom leži u pokušaju odvraćanja ruske pažnje i smanjenja ruskog pritiska u Ukrajini. Mislim da je to premalo i da je za to prekasno, ali je stvar koja izaziva najveću zabrinutost ove nedelje vezana za događaje oko nuklearke u Zaporožju, jer se granatiranje pojačava i nastavlja. Ono je bezobzirno i može naterati Rusiju da učini nešto vrlo destruktivno u samom Kijevu kako bi to zaustavila - zaključio je Džonson.

(Kurir.rs/TV Happy)