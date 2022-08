HRVATI PRETE ĆORCIMA! Antonijević: Imaćemo presudu njihovim pilotima, niko zbog toga ne može DA NAM BLOKIRA EVROPSKI PUT

Predsednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković zapretio da će Zagreb blokirati put Srbije u EU zbog optužnice podignute protiv hrvatskih pilota odgovornih za zločin na Petrovačkoj cesti, a pravnik Milan Antonijević ističe da je ovakva izjava naišla na osudu ne samo Beograda, već i Zagreba.

- Ova izjava je naišla na osudu ne samo u Beogradu, postoji mogućnost da se izvedu činjenice i da se zbog njih odgovara. Reagovali su i iz Zagreba. Hrvatski advokat Anto Nobilo kaže da na osnovu zakona o univerzalnoj jurisdikciji Srbija ima nadležnost za podizanje optužnica protiv hrvatskih pilota. Ovaj zločin je 27 godina zataškavan, veliki broj je nestalih, a prioritet je da se iz ugla politike vratimo na ljudska prava - kaže Milan Antonijević, pravnik.

foto: Kurir televizija

On je dodao da ukoliko bi se blokiranje Srbije za ulazak u EU i dogodilo, zbog suđenja ratnim zločincima, ono bi bilo bez osnova.

- To bi bilo blokiranje bez osnova i to bi bilo ono na šta bi i Evropa reagovala. To su sve pitanja koja nisu politička, već ljudska. Verujem da će unutar hrvatske javnosti ovakva odluka naići na osudu - kaže Antonijević.

Srbija treba da sačuva pribranost, ali da otvoreno razgovara sa svojim partnerima.

- Srbija je jedna od zemalja kandidata za ulazak u EU, zaoštravanjem odnosa na relaciji Beograd - Zagreb ne dobija se ništa, već samo poštenim i otvorenim razgovorom sa zapadnim partnerima. Mislim da će se sve vratiti na stare tokove i da ćemo imati presudu za ove zločine, jer to dovodi mirnih odnosa između dve zemlje - kaže Antonijević, koji je izjavu predsednika Hrvatskog sabora okarakterisao kao prikupljanje političkih poena.

