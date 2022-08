BEZ AMERIKE NEĆE BITI NIKAKVOG NAPRETKA! Suzana Grubješić za Kurir TV: KURTI GUBI NA ZNAČAJU, SAD SE PRIČA S NJEGOVOM OPOZICIJOM

Arfaj je istakao da popularnost premijera tzv. Kosova, Aljbin Kurti, opada, a ankete pokazuju da 95 odsto naroda ne veruje da će eskalirati sukobi na tom prostoru.

- Sva pažnja je usmerena na Lajčaka i Eskobara, to je najvažnija vest danas. Juče su bili susreti i danas će. Znamo da u Briselu nije bilo rezultata, a postoji pritisak na obe strane da dođe do nekog rešenja - kaže Adrian Arifaj, politički analitičar.

On je istakao da Aljbinu Kurtiju pada popularnost, ali je i dalje najpopularniji političar tamo.

- Sada mora da da prioritet dijalogu. Građani Kosova ne smatraju da neće biti rata, a jedino se boje zime - kaže Arifaj.

Grubejišić je navela da je veoma važno to što se dijalog nastavlja.

- Da nema prostora za dogovor, ovog dodatka ne bi bilo. Potrebno je uložiti maksimalne napore da do nekog dogovora dođe. Kada imate startnu poziciju da vas dijalog ne zanima, ništa nije urađeno po pitanju ekonomije, odnos sa Srbima nije ni malo obnovljen - kaže Grubješić.

- Ne znam da li može doći do ubrzanja, ali finalni dogovor neće se desiti bez SAD, i tako će biti i ubuduće. Ambasador Kristofer Hil imao je samo reči hvale za srpsku delegaciju koja je otvorena za saradnju došla da pregovara u Briselu.

- Nije dobro raspoređivanje Rosu jedinica, koje upadaju na sever Kosova, verujem da će Kfor, ukoliko bi došlo do nekih incidenata, odamah reagovati. Interesantno je da se Lajčak i Eskobar sastaju sa opozicijom u Prištini. Američka strana govori o neophodnosti ispunjenja svih dogovora - kaže Grubješić.

Ona je dodala da ne može da isključi opciju da će se Srbi isključiti iz institucija, ali se nada da do toga neće doći.

- To ne bi bilo dobro ni za koga, a Beograd ne sme da isključi sve reakcije. Uz aktivno zalaganje za dijalog i sporazum, Srbija ne sme da isključi bilo koju opciju, već treba da se prilagođava situaciji - kaže Grubješić.

Pretnje iz Hrvatske

Hrvatska je nekoliko puta do sada pokušavala da blokira Srbiju za ulazak u EU, istakla je Grubješić.

- Srbija ima jak argument u svojim rukama. Umesto da su oni sudili zločincima na Petrovačkoj cesti, Srbija će to da uradi. Pokušaj blokade zbog suđenja ratnim zločincima bi bilo u suprotnosti od svih normi EU. Ipak oni imaju veća prava, kao članica EU. Mi moramo da razmišljamo o ukupnim odnosima naše zemlje, ovi žalosni pokušaji ne funkcionišu tako. To nije Evropa, nije evropsko ponašanje, to ne ide tako - istakla je Suzana Grubješić.

