UŽIVO OBRAĆANJE PREDSEDNIKA VUČIĆA: Znam ko će biti mandatar, saopštiću u roku od 48 sati! I Vučević i Brnabić biće deo nove vlade

Predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić obraća se naciji posle sednice Predsedništva naprednjaka.

Na sednici je razmatrano pitanje mandatara, za šta kao kandidati figuriraju aktuelna premijerka Ana Brnabić i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, a konačnu odluku Vučić će saopštiti najkasnije u subotu. Takođe, razgovaralo se i o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji.

"Razgovorali smo o svim važnim temama, od situacije na KiM, preko izbora mandatara do svega što nas očekuje", počeo je Vučić obraćanje posle sednice Predsedništva.

"Saznao sam mnogo toga i po pitanju izbora predsednika Vlade i drugih ključnih političkih pitanja".

foto: Damir Dervišagić

"Da je neko pročitao Ustav, znao bi da ne mogu da vam saopštim danas. Znam ko će biti, ali ću saopštiti u roku od 48 sati".

"Postojala su tri kandidata, jedan iz redova koalicionih partnera. Ogroman deo je bio za nekog iz SNS, a bilo je četvoro diskutanata je bilo za opciju koalicionih partnera".

foto: Damir Dervišagić

"Ponosan sam na činjenicu da imamo takve kandidate".

"I Ana Brnabić i Miloš Vučević biće deo nove vlade. Biće mnogo promena u vladi. Biće i vanstranačkih ljudi koji mogu da pomognu Srbiji".

foto: Damir Dervišagić

"Isključenja struje najavljuju i Britanija i Finska, najrazvijenije evropske države, i to zbog cene struje. U Nemačkoj je cena rasla pet puta u prethodnih šest meseci. Mi 40 evra megavat sat plaćamo, a kada kupujemo plaćamo 630 evra. Zato nam treba posvećena Vlada i ljudi koji hoće da se bore za svoju zemlju i to u okolnostima koje su jako teške. Da bismo sačuvali mir, stabilnost i da bismo obezbedili sigurnu jesen i zimu, a da ne uništimo javne finansije i zemlju, trebaće nam ogroman trud, znanje, odgovornost i snaga, i to, siguran sam, imamo".

"Moramo prvenstveno da obezbedimo ljudima sigurnu jesen i zimu, a vidite da nekima ni leto neće biti lako. Za to je potrebna velika snaga i mislim da mi to možemo i da moramo kao narod da budemo ujedinjeni. Pogledajte mnogo jače zemlje od nas u kakvoj su situaciji. Kada neko kaže da hoće povećanje plata od 20 odsto, ja ga samo pitam 'A gde si to video?'. Samo molim malo razumevanja za svoju zemlju da pokažete. U roku od 48 sati znaćete odluku i oko najavljene parade i drugih pitanja".

"Očigledno da je ovo nedelja odluke".

"I sutra imamo važne predstavnike Amerike. Dok građani budu gledali košarku, mi ćemo se baviti kosovskim problemom".

"Imamo problema sa skakanjem dolara u odnosu na evro, ali smo mi kao država dobro usklađivali javni dug. Sume novca su ogromne, neizdržive za mnoge zemlje. Mi se držimo, a da li ćemo uspeti, to niko ne može da garantujemo, ali ćemo dati sve od sebe. U težoj smo situaciji od drugih u regionu, prvenstveno zbog sankcija, ali sam siguran da ćemo bolje proći".

"Samo tri ili četiri zemlje u Evrope imaju manji javni dug od Srbije".

foto: Damir Dervišagić

Na pitanje kada će biti formirana nova vlada, Vučić je rekao:

"To ćete morati da pitate mandatara, ali verujem da će biti u roku od dve, tri nedelje od izbora mandatara".

"Što se tiče Kfora i ovoga što NATO radi, ja ću za dva, tri dana, kada završim sastanke sa posrednicima, uputiti pismo zajedno sa predsednicom vlade, možda i predsednikom Skupštine, jer mi drugačije tumačimo ulogu Kfora i NATO-a".

"Oni su ti koji prave blokadu kretanja, protiv koga se vi borite kada sklaljate barikade između dva srpska mesta. Vaš je cilj da zaštitite srpsko stanovništvo, zašto pomažete Albancima da ugnjetavaju tu manjinu, zašto vežbate sa njima maltretiranje Srba? Da li je to vaš posao ili da pomognete Srbima da ostanu na svojim ognjištima? Oni ne razumeju, ljudsku volju ne možete da porazite. Kako ćete da promenite volju srpskim zanatlijama, učiteljima, rudarima, šta ćete da radite kad izađu u belim mantilima? Hoćete i tada da bacate šok bombe i pucate u njih? Kriza se rešava političkim razgovorima, tražimo samo da poštujete sporazume koji su potpisani".

"Ne postoji država od mene i od nas, i da ne razumem, moram da poštujem. Neki drugi moraju da razumeju da se bukvalno, iz meni nepoznatih razloga igraju vatrom i ne razumem zašto to rade".

foto: Damir Dervišagić

"Normalizacija za njih znači da Vučić dođe i prizna Kosovo. Daj da rešavamo odnose između Srba i Albanaca".

(Kurir.rs)