POSTOJI I TREĆA OPCIJA ZA NOVOG PREMIJERA SRBIJE: Đukanović ekskluzivno za Kurir TV o DETALJIMA sednice predsedništva SNS (VDIEO)

Gost Usijanja bio je Vladimir Đukanović, narodni poslanik SNS i član Predsedništva SNS.

Vladimir Đukanović je govorio o izboru mandatara za sastav nove vlade, kao i o drugim temama o kojima se raspravljalo na današnjoj sednici.

1 / 16 Foto: Zorana Jevtić

Predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić obratio se naciji posle sednice Predsedništva naprednjaka.

Na sednici je razmatrano pitanje mandatara, za šta kao kandidati figuriraju aktuelna premijerka Ana Brnabić i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, a konačnu odluku Vučić će saopštiti u subotu. Takođe, razgovaralo se i o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji.

- Morao sam nešto ranije da izađem sa sednice, kada sam izneo svoje mišljenje na sednici. Zamolio sam predsednika, da bih ispoštovao vas. Moraju ljudi da znaju da se Nemačka i Francuska spremaju za restrikcije struje. Čini mi se da su ljudi nesvesni šta sve može da nam se dogodi. Užasna je situacija - rekao je Vladimir Đukanović i dodao:

foto: Kurir televizija

- Tri kandidata za premijera su: Ana Brnabić, Miloš Vučević i predstavnik koalicionih partnera. Ne želim o tome da govorim. Bilo je nekolicine koji su izrazili želju da se podeli odgovornost. Izneo sam i svoje mišljenje. Zadržaću ga za sebe. Predsednik države po Ustavu određuje mandatara. Pretpostavljam da će odlučiti kome će dati poverenje. Sad da li će taj mandatar uspeti da sastavi vladu - o tom potom. Verujem da ćemo u petak ili subotu dobiti mandatara - rekao je Đukanović u Usijanju.

Đukanović je izneo zabrinutost za stanje u svetu, posebno u Evropi.

- Evropa se nalazi u jednoj vrsti predratnog stanja. Ozbiljnog predratnog stanja. To ekonomsko blagostanje u Evropskoj uniji, sve što je bilo pre, to više neće važiti u narednom periodu. Imamo problema i mazut da se obezbedi. To sve košta. Treba sve to obezbediti. Istakao sam u izlaganju da je važno ko će biti novi predsednik vlade, jer on u nekom smislu simbolizuje politiku države. Insistirao sam na tome da to bude osoba za koju ne možete da kažete ni da je prozapadna, ni proruska. Ana Brnabić je osoba prosrpski orijentisana. Mediji od nje prave nešto što nije, treba kao stranka da je zaštitimo od toga. Ako se neko borio svim srcem i lavovski to je Ana Brnabić. Ako je neko imao hrabrosti da svim zapadnim predstavnicima koji dođu i pričaju o nezavisnom Kosovu da ih izbaci iz kancelarije - to je Ana Brnabić smela da uradi. To ni ovi rodoljubi nisu radili. Ana Brnabić je toliko toga uradila za ovu zemlju. Gospodin Vučević je neko ko je neko od Novog Sada napravio evropsku prestononicu kulture i vrlo je prosrpski orjentisan. Svakako, poštujem odluku koju će doneti predsednik Vučić. Ana Brnabić je neverovatan borac. izuzetna žena. Nikada je nije mrzelo da obilazi odbore, mesne zajednice - istakao je Đukanović u Usijanju.

foto: Kurir televizija

