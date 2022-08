ZAŠTO JE OGRANIČEN MANDAT ANI BRNABIĆ? Stručnjaci analizirali budući kabinet, OVIM LJUDIMA JE GARANTOVANO MESTO U VLADI

Profesorka dr Mina Zirojević sa Instituta za uporedno pravo i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, istakli su da je mandat Ane Brnabić oročen na dve godine, ali i da je pitanje da li će tako i ostati.

Profesorka Mina Zirojević napomenula je da bi volela da vidi i promene i kreativne ideje na stolu.

- Verujem da je to zato što je ona uhodana, pa je logično da se nastavi. Ne mora da znači da, ako je oročeno, da će tako i ostati - rekla je Zirojević u jutarnjem programu Kurir televizije.

Dejan Vuk Stanković je istakao da je skraćeni mandat Ane Brnabić pitanje dramatizacije politike.

- To može biti i deo poliičke taktike, kao i deo unutrašnje dinamike unutar vlade, a može biti i nešto treće, da dođe do rokade koja podseća na one u šahu. To što je mandat oročen na dve godine nosi sa sobom auru političke nestabilnosti, koja nije mnogo dobra u ovom periodu. Da bi vlada bila stablina mora da ima jasnu viziju, jasan program, svoje kadrove koji imaju svoje zone odgovornosti i mogućnost da za četiri godine radi na rešavanju problema koji su nagomilani u ovom društvu - kaže Dejan Vuk Stanković.

Glavni problem su energenti, a drugi problem je spoljnopolitička orijentacija istakao je Vuk Stanković.

Mina Zirojević istakla je da je sarađivala sa Ivicom Dačićem, za koga ima reči hvale.

- Mislim da je on imao viziju sa Ministarstvom spoljnih poslova i upravo se to i odnosila na otpriznavanja Kosova i Metohije. Nije mu bio lak posao, ali je ideja bila odlična. Mislim da je poprilično dobar izbor, definitivno on je proruski orijetnisan što je dobro. Treba staviti i nekoga ko je zapodno orijentisan, kada su u pitanju evrointegarcije - istakla je Zirojević.

Mnogo će zavisiti od ministra finansija ove godine i dobro je da bude neko ko je u tom poslu proveren, istakao je Stanković.

Siniša Mali, Goran Vesić i Miloš Vučević pripadaju prvim redovima SNS i sigurno će im pripasti važni resori, naveo je Stanković.

Postoji ono što se zove reputaciona šteta za novi kabinet.

- To su jaki stranački ljudi koji se ne sklanjaju zbog "mira u kući". Ne može crna hronika da bude ključno policijsko pitanje, a pogotovo ne ono što se događa unutar same institucije - istakao je Dejan Vuk Stanković.

Profesorka Zirojević navela je da je neohodno da se sazna kraj čitave afere u koju je uključen i ministar Nebojša Stefanović.

- Ako je već došlo u narod, važno je da bude razrešen slučaj i da se čuje reč tužilaštva ili suda. Treba vrlo ozbiljni ljudi da ostanu ili budu u sektorima koji se bavi obrazovanjem ili porodicom. Pitanje nataliteta je veoma važno, ako se deca ne rađaju nama ne znači ni finansije, ni energija. Kao i obrazovanje, drago mi je što se udžbenici vraćaju kod nas - kaže dr Mina Zirojević.

Formiranje vlade je politička odluka, istakao je Dejan Vuk Stanković.

- Pomera se rok zato što se usklađuju neka kadrovska rešenja. Paralelno dok se priča o formiranju vlade, nije napravljena nikakva šteta. Mi moramo da smanjimo tu vrstu nestrpljivosti, koja je diktirana u savremenim medijima koji se bave politikom. Imam utisak da mediji idu ispred politike - kaže Dejan Vuk Stanković.

