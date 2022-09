SRBIJI NIJE LAKO DA VODI NEZAVISNU POLITIKU, ALI JE TO JEDINI ISPRAVAN PUT! Velika analiza Kurira o našem spoljnopolitičkom kursu

Nedavna izjava predsednika Aleksandra Vučića da je Srbija pozornica na kojoj se vodi posredni rat između Istoka i Zapada najjasnije je bacila svetlo na situaciju sa kojom se naša država suočava već mesecima. Vođenje nezavisne politike - poput one koju vodi državni vrh Srbije - u duboko podeljenom svetu nije jednostavno, ali je jedini ispravan put, ocenjuju sagovornici Kurira.

Proći bez ožiljaka

- Bez dileme, ovde postoji posredni sukob između Istoka i Zapada... Pokušavamo da preživimo sa što manje rana i ožiljaka, koliko je to moguće - izjavio je Vučić u intervjuu za Rojters.

Ova britanska agencija je objasnila kontekst Vučićevih reči, pa je podsetila da je Srbija kandidat za članstvo u EU, da je vojno neutralna, da održava veze sa NATO, da kupuje oružje od članica Alijanse, kao i da je skoro potpuno zavisna od ruskog gasa, da kupuje oružje i od Rusije i da joj je Kina glavni investitor. Uz opasku da Rusija i Kina podržavaju Srbiju u očuvanju Kosova i Metohije, Rojters napominje i da je Beograd osudio ruski napad na Ukrajinu u UN, ali da je odbio da uvede sankcije Moskvi.

Privilegovan položaj

Bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović objašnjava za Kurir da je geopolitičko nadmetanje Istoka i Zapada našlo pogodno tle na mnogim tačkama u svetu, a da je u Evropi to svakako Balkan. On naglašava da nezavisnost nema cenu i da je Srbija čak i u privilegovanom položaju u odnosu na druge koji su se odrekli te politike.

foto: Kurir

- Svakako je reč o složenoj, pomalo delikatnoj, izazovnoj i za svaku zemlju koja drži do sebe jedino ispravnoj poziciji. Ona nije ugrožena ni sad, niti u bliskoj perspektivi. To što drugi nisu u položaju u kojem smo mi, samo je posledica činjenice da su oni u prethodnim godinama i decenijama napustili svoju politiku nezavisnosti i prihvatili satelitski položaj u odnosu na vodeću svetsku silu. Mi to nismo uradili, niti je to od nas ultimativno zahtevano. Pre smo bili žrtva osionog i nasilničkog ponašanja te jedine velike sile - objašnjava Jovanović i dodaje:

- Međutim, situacija je sada drugačija iz mnogo razloga. Mi smo sada značajan ulog u njihovoj geopolitičkoj politici, a pre 30 ili čak 10 godina bili smo zanemarujući za njih i mogli su da rade šta hoće. Sad imamo značajnu vrednost, koju će oni gledati da ne izgube, a ne da je dobiju nasilnim sredstvima. Trenutna zaoštrenost između Istoka i Zapada u Evropi razlog je za Srbiju da bude smotrenija i pažljivija, a ne da upada u paniku i razmatra predaju.

Sjatili se svi

Zoran Milosavljević iz Instituta za političke studije kaže za Kurir da su u prethodnom periodu bile očigledne aktivnosti i Istoka i Zapada, čiji su eksponenti pokušavali da se na našoj teritoriji obračunaju.

foto: Kurir televizija

- U zaoštrenim odnosima, Srbija je postala svojevrsna međunarodna berza na koju su se svi sjatili i vodili svoje politike. Korišćeni smo za ta njihova razračunavanja, a to se vidi i po dešavanjima na Kosovu i Metohiji i celom u regionu. Vidljivo je da je to sve koordinisano i služilo je kao neka vrsta povoda da uticajni centri Istoka i uticajni centri Zapada nametnu svoje politike i guraju svoje interese. Čini mi se da ni Istok ni Zapad nisu čak ni preventivno umeli da procene neutralnu politiku Srbije, pa zato mislim da su brojni zvaničnici sa svih strana dolazili kod Vučića ne samo da mu isporuče pritiske već i da čuju kako razmišlja i šta namerava da uradi po raznim pitanjima - ocenjuje naš sagovornik.

Čvrstina uprkos pritiscima Ne menjamo svoju politiku, pokazala se pametnom Predsednik Aleksandar Vučić juče je podsetio da se Srbija o sankcijama Rusiji oglasila još pre 190 dana i da su mnogi pričali da će pokleknuti. Međutim, to se nije desilo. - Pokazujemo svoju ozbiljnost i čvrstinu i da imamo svoja uverenja. To je naša politika, u ovom trenutku uopšte ne razmišljamo da menjamo našu politiku, i mislim da se to do sada pokazalo pametnim bez obzira na sve pritiske. Samo kada bih ispričao kroz šta smo sve prošli zbog odbijanja da uvedemo sankcije, neki bi rekli da je to petparački roman ili priča. Ako bi se sve to napisalo, bilo bi to obima Marksovog "Kapitala" - izjavio je Vučić.

Kurir.rs