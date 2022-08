MORAMO INSISTIRATI DA SE RUSIJA I KINA UKLJUČE U PREGOVORE S PRIŠTINOM! Šešelj o ličnim kartama: To je uspeh, ali kratkoročan

Ostaje rok od dva meseca da se pronađe rešenje za pitanje registarskh tablica rekao je specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. On je naveo da veruje da će rešenje biti pronađeno i da su neke ideje predložene partnerima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne vidi način da problem sa registarskim tablicama sa Prištinom bude rešen pre 1. septembra i izrazio uverenje da će tzv. Kosovo svakako pokrenuti kampanju promene tih tablica za Srbe.

foto: Printscreen Reuters

Predsednik kaže da će prištinske vlasti 1. septembra krenuti "u akciju menjanja tablica i pokušati da nateraju Srbe da ih promene, ali kako kaže, misli da u tome neće imati velikog uspeha" uprkos Kurtijevom optimizmu.

To je proces koji će da traje. Mi smo svakako suočeni sa tim problemom, ali nam ostaje da vidimo. Ja očekujem važne posete i razgovore posle samita Otvorenog Balkana, doći će Erdogan. U ovom trenutku ne vidim nikakvu mogućnost pomaka zato što ne vidim želju kod Prištine da se postigne kompromis.

- Ja mislim da nije realno očekivati bilo kakve pomake. U najavi je rečeno kako ostaje dva meseca da se reši pitanje tablica. Postavlja se pitanje kako smo mi došli do tog roka. To je rok koji je dao Kurti i rekao da imate dva meseca da se prebacite na tablice "Republike Kosovo". Lajčak i Borelj operišu u tom smuslu. Uvek se Srbiji stavlja na teret da napravi kompromis od stane SAD i EU, a ne Kurtiju. Inače može doći do krvoprolića, nasilja, tenzija pa onda i do pogroma. Daju nam do znanja da napravimo kompromis inače ćemo imati razbijene glave - rekao je Šešelj u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir Televizija

- Ne možemo očekivati od Amerikanaca i Evropljana da budu na našoj strani. Ovo je uspeh na kratak rok sa ličnim kartama, ali da bismo imali uspeh na dugi rok moramo od ovih predstavnika imati nekog ko se zalaže za naše interese odnosno za rezoluciju 1244. Moramo imati nekog kao Rusija i Kina koji će biti na našoj strani tokom tih pregovora - rekao je Šešelj.

Kurir.rs

