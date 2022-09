SRPSKI BLOK BIO BI PRIHVATLJIV DOBROM DELU GRAĐANA: "Srednji put" nije glasan, ali je najbrojniji!

Ideja o novom političkom bloku u Srbiji, koji bi prevazišao ili makar amortizovao aktuelne podele na Istok i Zapad, nagovestio je promene koje bi mogle da zahvate i političku sferu. Predsednik Aleksandar Vučić je to nazvao okupljanjem pristojne i normalne Srbije, srpskim blokom, kojem na prvom mestu neće biti ni Istok ni Zapad, već interes Srbije, a koji će biti i nacionalni i građanski.

Fali normalnosti

Iako su ruska agresija na Ukrajinu i pritisci na Srbiju da uvede sankcije Rusiji, ali i bura zbog zabrane Evroprajda poslužili kao konkretni povodi za predsednikovo upozorenje da "preko naših leđa uvek strada normalna Srbija", potreba za pregrupisavanjem na političkoj sceni nije ni nova niti samo naša. Direktor agencije Faktor plus Vladimir Pejić kaže za Kurir da kriza ideologije postoji u celom svetu, ali je kod nas možda izraženija. On smatra da taj "srednji put" nije glasan, ali je najbrojniji.

- Svuda u svetu, pa i kod nas fali neke, uslovno rečeno, normalnosti, odnosno nedostaje koncept koji bi bio prihvatljiv dobrom delu građana, jer ima ljudi koji su za nacionalnu državu, koji su tradicionalisti i koji poštuju istoriju svoje zemlje, a to ne znači da su protiv evropskih vrednosti, prava LGBT i drugih manjina i slično. Oni se mogu svrstati i u jednu i u drugu grupaciju, odnosno - rečnikom prevaziđene podele su i levica i desnica. Čak mi se čini da su oni, iako nisu glasni, najbrojniji. Vučić verovatno strateški razmišlja i pokušava da politički obuhvati te glasače i građane, a generalno želi da koncipira svoju politiku. Ta politika balansiranja nije balansiranje samo između Istoka i Zapada, Rusije i Amerike, nego i između ta dva koncepta koji se nalaze na dve strane - objašnjava naš sagovornik.

Tanka linija

On podseća da Srpska napredna stranka predstavlja takozvanu keč-ol stranku ("zahvati sve"), ali da i deo opozicije pokušava da igra na taj koncept.

- SNS jeste keč-ol partija i do sada je ona, svesno ili nesvesno, pratila ovaj put o kome Vučić govori i čini mi se da ga nastavlja. I za SNS bi bilo dobro da ima takmaca iz tog područja, s tim što ja ne bih potcenio postojeće stranke. Mnoge pokušavaju da igraju na sličan način kao Vučić. Čak mislim da je dobar deo opozicije, poput Đilasove i Jeremićeve opcije, na sličnom putu kad je to u pitanju. Niko od njih se ne opredeljuje jasno za gej paradu ili protiv nje, niti se izrazito izjasnio o tome da Kosovo treba priznati ili da ga ni po koju cenu ne treba priznati. Dakle, i oni balansiraju između, ali mislim da je to njihov veliki problem. Vučić jeste u pravu kad kaže da su potrebne stranke koje nisu ekstremne, ali treba paziti. U pokušaju da se bude u opsegu neke "normalnosti" dolazimo do bezidejnosti i onda mnoge stranke i političari nemaju jasan stav, politiku i ideju o svemu što je u fokusu. Tanka je linija između tog balansiranja, umerenosti ili "normalnosti" i političke bezidejnosti - upozorava Pejić.

Na pitanje da li se ovaj prostor može puniti iz postojećeg kontingenta stranaka ili će biti potrebni novi pokreti i partije, naš sagovornik smatra da će pre doći do pregrupisavanja u postojećim okolnostima nego što će se pojaviti neko novi.

Vladimir Đukanović Vreme za najjaču i nezavisnu opciju Član Predsedništva SNS Vladimir Đukanović podržao je ideju stvaranja srpskog bloka. foto: Kurir Televizija - Ideja o formiranju nove stranke i "srpskog bloka" dočekana je sa oduševljenjem u javnosti. Vrlo je važno da dobijemo najjaču i najveću političku opciju koja je apsolutno nezavisna od stranog uticaja - napisao je on na Tviteru.

