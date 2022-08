NOVI SRPSKI POLITIČKI BLOK: Vukadinović i Zirojević za Kurir TV o tome šta bi on podrazumevao

Srbiji je potreban novi blok pristojne i normalne Srbije - srpski blok kome ni Istok ni Zapad neće biti na prvom mestu, već interes Srbije, a koji će biti i nacionalni i građanski, bliži centru, a manje ekstreman - ni levo, ni desno orijentisan. To je poručio predsednik Aleksandar Vučić govoreći o sve komplikovanijem kosovskom pitanju, ali i dubokim društvenim podelama po pitanju održavanja Evroprajda.

Taj "srednji put" ipak nije glasan, ali je najbrojniji, navode analitičari i upravo u njemu vide šansu da se izbalansiraju ideologije i neslaganja. Međutim, ostalo je nedorečeno šta bi srpski politički blok podrazumevao i koje stranke bi okupljao, kao i da li bi se ove ideje odrazile na budući sastav vlade.

Vukadinović ističe da je najveći broj birača gravitira ka centru.

- Ima jedna dimenzija koja je prirodna i logična, postoji i jedna situacija koja je mutna. Sa jedne strane to bi trebalo da predstavlja Skupštinu Srbije. Sa druge strane, oni priznaju da tako nije ni u Skupštini, ni u javnosti. Moram da kažem, Skupština Srbije bi trebala da bude oličenje normalnosti političke scene. Ako je vlast zadužena za ono dobro, ona mora biti zadužena i za ono loše. Nama treba to jedinstvo o kom se govori, ali oni su i glavni koji su zaslužni što to već nemamo, to se odnosi na kompletnu vlast. Đukanovićev tvit se može shvatiti kao deo političke propagande. Ili je ovo priprema setovanja ili podsećanje na nešto što bi trebalo da se podrazumeva. Najveći broj birača gravitira ka centru - kaže Vukadinović.

Svako treba da radi u interesu građana i države, smatra Zirojević.

- Mislim da je to moto ili opravdanje za neke logične ili nelogične izbore. Ljudi koji nas predstavljaju moraju da vole državu koju vode. O tome nema nikakvih dilema, svi trebaju da rade isključivo u interesu države i građana. Ovo mi deluje kao ni levo, ni desno. Sa te strane da nećemo ni jedno ni drugo, mi vidimo da ceo svet više nije u centru. Vrlo je sve sa dve strane gledano zbog Ukrajine. Ili ste za ili protiv, centra više nema. Moto "ni levo ni desno" mi deluje kao opravdanje Srbije Zapadu -

