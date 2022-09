SRBIJA NIJE POPUSTILA NI POD VEĆIM PRITISCIMA! Kurtiju opada podrška Evrope: Novi predstavnici neće pomoći u dijalogu

Premijerka Srbije Ana Brnabić i Petar Petković, direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju posetiće danas južnu srpsku pokrajinu, a politički analitičari u jutarnjem programu Kurir televizije istakli su da je to veoma povoljno za srpski narod.

Predsednik Francuske Emanuel Makron i nemački kancelar Olaf Šolc poslali su pismo i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i premijeru tzv. Kosova Aljbinu Kurtiju navodeći da se očekuje brza normalizacija odnosa Beograda i Prištine.

foto: Kurir televizija

- Za većinu stranih državnika normalizacija odnosa Beograda i Prištine predstavlja potpuno priznanje tzv. Kosova, tačnije uzajamno priznanje. Ovo je posledica većeg uključivanja SAD- u odnose kod nas. Ovo je jedna vrsta pojačanja, mislim da prisustvo specijalnih predstavnika neće baš mnogo pomoći napretku u dijalogu, naprotiv, može samo još više da dovede do šuma u komunikaciji - kaže Vladimir Dobrosavljević politički analitičar.

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja podsetio je da postoji jedan prijateljski odnos između Aleksandra Vučića i Emanuela Makrona, te da on sigurno neće otvoreno reći da Srbija mora da prizna lažnu državu KiM.

- Ovo pokazuje da Evropi nije potreban još jedan rat ovde, to bi bilo pogubno. I ovaj jedan koji imamo vidimo već kako se odvija, a ovo je znak da ne žele da dozvole da dođe do neke eskalacije sukoba. Danas će biti tamo Ana Brnabić i Petar Petković, a to je jedna dobra poruka - kaže Perišić.

foto: Kurir televizija

Perko Matović iz Centra za nacionalnu politiku ocenio je da će poseta premijerke Srbije proći bez ikakvih incidenata, jer su Albanci sa KiM uvideli da se ne mogu ponašati toliko nonšalantno kako su se do sada ponašali.

- Oni shvataju da nemaju apsolutnu podršku, kao što su je nekada imali, pogotovo ne od evropskih zvaničnika, od SAD i Velike Britanije i dalje imaju apsolutnu podršku - istakao je Matović, koji je ocenio da je poseta premijerke Ane Brnabić od ogromne važnosti za Srbe na Kosmetu.

Aljbin Kurti ima ogroman problem sa rejtingom među svojim biračima.

foto: Kurir televizija

Njegova izjava da Ana Brnabić mora da bude umerena u izjavama, a analitičari su je ocenili da njome želi da pokaže da je veliki državnik i zaštitnik građana Kosmeta.

- Međunarodna zajednica treba da zna da ako celokupno srpsko rukovodstvo nije pokleko pred Angelom Merkel, koja je bila neuporedivo značajnija u odnosu na ove kreature (Olaf Šolc i Emanuel Makron), nema straha da ćemo pokleknuti pred nekim ko je znatno neznačajniji - kaže Matović.

