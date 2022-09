ČEDA SE VRATIO U POLITIKU! DEDA MILOVAN GA TRAVKAMA I TINKTURAMA VRATIO U ŽIVOT: Evo gde se Jovanović pojavio, al ne kao lider LDP

Čedomir Jovanović, lider LDP, posle tri preležane korone i tri teške upale pluća jedva je stao na noge, a sada se vratio i u politiku! Jovanovića je, naime, u život, po sopstvenim tvrdnjama, vratio deda Milovan Milošević kod koga je u maju ove godine prošao kroz četredesetodnevni program lečenja biljnim tinkturama u selu Dub kraj Bajine Bašte.

foto: Preentscreen Youtube

Jovanović je u ispovesti za Kurir pričao kako je teklo lečenje, a zatim i sa Milovanom Miloševićem krenuo u zajednički biznis koji je i proširio. Lider LDP, iako je u ispovesti Kuriru rekao i da će na jesen krenuti u obnovu te partije, zaistase politički aktivirao, ali, ne u našoj zemlji!

Jovanović, koji je i jedan od savetnika bošnjačkog političara Željka Komšića, angažovao se u njegovoj kampanji za tamošnje izbore. On je govorio za vikend na Komšićevom predizbornom skupu, što je obelodanio na društvenim mrežama.

Podsetimo, Čedomiru Jovanoviću su, posle treće korone, gotovo otkazala pluća, pa je spas, osim u konvencionalnoj medicini, tražio i u alternativnoj. On je po preporuci poznanika stupio u kontakt sa Milovanom Miloševićem koji u selu Dub sprovodi program takozvane prirodne medicine. Kako je tvrdio u ispovesti za Kurir, Jovanović 40 dana nije ništa jeo i pio osim tinktura koje mu je Milošević pravio.

foto: Kurir

- Bukvalno ništa nisam jeo 40 dana osim tih dvadesetak tinktura, koje sam uzimao ujutru, u podne, uveče. I nisam bio gladan. Između njih sam bio na terapiji po pola sata, jedan dan je kada vrele vode u kojoj je organska glina, drugi dan je u njoj čili i đumbir. Vrela kada zato što dišeš i kroz kožu, a moja koža je bila prestala da diše. I nije to deda Milovan izmislio! Sve su to odavno poznate metode Amerikanca dr Šulca i ruskog akademik Sitina. Znate, deda Milovan stalno ima slušalicu u uhu, sluša tzv. motivacije, i dok radi nešto drugo, da sve to podsvesno deluje. Dao mi je da čujem, vrti se: "Tvoje srce je mlado, tvoje noge su lake..." - ispičao je ranije za Kurir Jovanović.